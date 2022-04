Le lien effrayant entre le premier emploi de John Wayne Gacy et son dernier repas

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Gacy était responsable de l’agression sexuelle et du meurtre d’au moins 33 jeunes hommes entre 1972 et 1976.

Lorsque Gacy a finalement été arrêté et condamné en 1980, il a passé 14 ans dans le couloir de la mort et a créé des peintures de clowns sinistres, qui ont continué à susciter un culte après son exécution en 1994.

La dernière offre True Crime de Netflix, Conversations avec un tueur : les enregistrements de John Wayne Gacy, examine les événements qui ont conduit à ce moment, plongeant dans 60 heures de fichiers audio découverts entre Gacy et son équipe de défense.

Le documentaire en trois parties met également en évidence un lien effrayant entre son premier emploi en tant qu’homme marié et sa dernière demande de repas – KFC.

Quelques années auparavant, Gacy avait épousé une femme nommée Marlynn Myers en 1964, alors qu’il avait 22 ans, et le couple a déménagé à Waterloo, dans l’Iowa, où le père de Myers possédait plusieurs succursales KFC.

Bien que Gacy admette dans le documentaire que « je ne pourrais jamais plaire à mon beau-père », il a pris le poste et est devenu le gérant des trois restaurants.

En dehors du documentaire, on prétend souvent que Gacy était tellement fan de son lieu de travail qu’il fournissait du poulet frit gratuit à ses collègues et insistait même pour être appelé le «colonel».

Ce détail est un autre rappel effrayant que parfois les criminels les plus sadiques apparaissent souvent de l’extérieur comme des personnes « ordinaires ».

Dans un segment diffusé dans le troisième et dernier épisode, il dit: «Hé, j’ai des nouvelles pour vous. J’ai tué 33 fois, tu ne me tueras qu’une fois. Gacy les a encore une fois déjoués.

Pour une compréhension plus approfondie de son état d’esprit narcissique et de l’impact qu’il a eu sur ses victimes et l’équipe d’enquête travaillant sans relâche pour résoudre l’affaire, consultez Conversations avec un tueur : les enregistrements de John Wayne Gacyqui est disponible en streaming sur Netflix maintenant.