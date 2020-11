Batwoman Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et plus

Maintenant, il n’est pas surprenant que DC comics ait réussi à atteindre l’accomplissement réel de la production de contenu superwoman comme Wonder Woman etc. Considérant que l’atmosphère de sa dernière saison, les productions n’ont pas de détente pour répondre aux questions autour de l’arrivée de la saison deux. La conceptualisation inhabituelle de la série télévisée entre de nouveaux types de définition de la sexualité et des séquences d’activités époustouflantes a réussi à faire courir les fans grâce à sa saison 2. Depuis la première saison est sortie récemment, il n’y a donc pas de confirmation officielle des créateurs Caroline sèche.

Date de sortie

Pour la bonne nouvelle des fans, la showrunner Caroline Dries s’est rendue sur Twitter et a confirmé le 3 septembre que la production allait commencer sous peu. Avec ce genre d’indices, il y a une clarification claire que la saison 2 sera diffusée quelque part autour de l’ancienne 2021.

Jeter

Dans les dernières nouvelles, l’attraction ultime de la série télévisée Ruby Rose avait confirmé sur Instagram qu’elle quitterait cette série. Elle a ajouté en disant: «J’ai pris la décision très difficile de ne jamais revenir à Batwoman la saison suivante. Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère car j’ai le plus grand respect pour les acteurs, l’équipe et toutes les personnes impliquées dans la série à Vancouver et à Los Angeles.

Suite à sa sortie des Warner bros. Une télévision appréciait ruby ​​pour ses efforts incessants pour obtenir des compliments en faisant avancer la série.

Avant que ce problème ne brise l’esprit de tout l’équipage, les fabricants ont choisi Javicia Leslie comme remplaçant de Ruby Rose.

Voici d’autres acteurs de la saison 2 de Batwoman

Camrus Johnson comme Luke Fox

Rachel Skarsten comme Alice / Beth Kane

Meagan Tandy comme Sophie Moore

Nicole Kang – comme Mary Hamilton

Dougray Scott comme Colonel Jacob Kane

Rachel Maddow comme Vesper Fairchild

Elizabeth Anweis comme Catherine Hamilton-Kane

John Emmet Tracy comme August Cartwright

Christina Wolfe comme Julia Pennyworth

Terrain

Le scénario de Batwoman tourne autour du sillage de la disparition de Batman où Kate Kane doit vaincre ses alliés pour protéger Gotham City en revêtant l’avatar de Batwoman.

Bande annonce

La bande-annonce de la saison 2 n’est pas encore sortie.

