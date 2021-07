« Notre histoire »: acteurs et personnages, qui est qui dans le feuilleton turc « Bizim Hikaye »

« Notre histoire» (« Bizim Hikaye » dans sa langue d’origine) suit Filiz (Hazal Kaya), une jeune femme qui vit avec ses cinq frères et sœurs dans l’un des quartiers les plus pauvres d’Istanbul. Depuis que leur mère les a abandonnés, elle a été forcée d’assumer toutes les responsabilités de la maison.

Fikri (Reha Özca), le père de Filiz et de ses frères, est un homme alcoolique qui cause différents problèmes dans la famille. En raison de son problème d’alcool, la jeune femme est celle qui travaille dur pour assurer la subsistance de sa famille.

Filiz pense qu’il n’y a pas de place pour l’amour dans sa vie jusqu’à ce qu’elle rencontre Baris (Burak deniz), un garçon mystérieux et beau qui fera tout son possible pour gagner son cœur et celui de sa famille.

« Notre histoire», Sorti en 2017 dans son pays d’origine, est devenu l’une des séries turques les plus populaires lors de sa diffusion sur la chaîne Fox TV. Par conséquent, nous vous disons ici tout sur le acteurs et personnages de « Bizim Hikaye ».

« Notre histoire » est une histoire émouvante de survie quotidienne, de romance et d’amour fraternel se déroulant à Istanbul (Photo: Divinity)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « NOTRE HISTOIRE »

HAZAL KAYA COMME FILIZ

Filiz est la fille aînée de la famille Elibol. Elle s’occupe de ses cinq frères et sœurs depuis que leur mère les a quittés. Cette jeune femme responsable et déterminée a été forcée de chercher différents emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Il croit que dans sa vie il ne peut y avoir de place pour l’amour, jusqu’au jour où il rencontre Baris.

Hazal Kaya est une actrice turque de 30 ans qui est devenu connu dans une grande partie de l’Amérique latine pour sa participation en tant que Nihal Ziyagil dans « L’amour interdit » (Aşk-ı Memnu dans sa langue originale) et pour son interprétation dans la série « Le secret de Feriha ».

En 2014, l’ICHRAPS (International Council for Human Rights, Arbitration, Politics and Strategic Studies) lui a décerné le prix Médaille d’excellence pour les personnalités les plus influentes au monde dans la catégorie Art, Musique et Théâtre ainsi que 38 autres célébrités sur le terrain, dont Miley Cyrus et Sandra Bullock.

Hazal Kaya est l’une des actrices avec l’une des carrières les plus établies du secteur audiovisuel turc. Dans ce drame elle joue un rôle émouvant et témoigne de la grande complicité qu’elle entretient avec les jeunes comédiens qui l’accompagnent.

BURAK DENIZ COMME BARIS

Baris est un jeune homme mystérieux qui est entré de manière inattendue dans la vie de Filiz. Après être tombé amoureux d’elle, il tentera à tout prix de gagner sa confiance. Burak Deniz est un mannequin et acteur turc de 30 ans, connu pour son personnage dans « Notre histoire ». Il joue actuellement « Marasli », une production ATV, avec l’actrice Alina Boz.

REHA OZCAN COMME FIKRI EIBOL

Fikri est le père de Filiz, Rhamet, Hikmet, Kiraz, Fikret et Ismet, est un homme égoïste et alcoolique. Au lieu de chercher un travail qui lui permette de subvenir aux besoins de sa famille, il passe son temps à boire.

Reha Ozca Il est apparu dans de nombreuses séries, films et pièces de théâtre. Il a eu son premier rôle dans une pièce en 1985. En 2014-2015 faisait partie de la série télévisée « Maral », où il a joué le personnage de Halis.

YAGIZ CAN KONYALI COMME RAHMET

Rahmet est le plus grand soutien de Filiz. C’est un jeune homme brillant qui se démarque par son intelligence au lycée. Pour aider sa famille, il donne des cours particuliers ou passe les examens d’autres étudiants.

Yagiz Can Konyali a commencé sa carrière d’acteur en 2006 avec le film « Premier amour » (İlk Aşk dans sa langue originale). En 2015, a remporté le prix spécial du jury du Golden Orange Film Festival grâce au film « Team: Mahalle Aşkına », dans lequel elle a joué.

NEJAT OUIGOUR COMME HIKMET

Des six frères, Hikmet est le plus semblable à sa mère.e, Sukran, alors il devient parfois le centre de la colère de Fikri. Nejat Ouïgour est un acteur turc de 26 ans connu pour ses vidéos Vine et pour sa participation au feuilleton « Notre histoire ».

ALP AKAR COMME FIKRET

Fikret est la chambre des frères Elibol. C’est un garçon actif et énergique, mais il n’aime pas montrer ses sentiments. Alp Akar est un acteur turc de 15 ans surtout connu pour ses apparitions dans « Notre histoire », « Le dernier empereur : Abdul Hamid II » Oui « Umutsuz Ev Kadinlari ».

ZEYNEP SELIMOGLU COMME KIRAZ

Kiraz C’est une fille sensible au grand cœur, elle aide Filiz à faire le ménage et à s’occuper de ses jeunes frères et sœurs. Zeynep Selimoglu a fait ses débuts d’actrice dans le film « Mahalle » en 2016, réalisé par Bugra Gulsoy et Serhat Teoman.

OMER SEVGI AS ISMET

Ismet est un enfant calme et souriant, son père Fikri est convaincu que son plus jeune fils saura les sauver de la pauvreté lorsqu’il parviendra à devenir un bel acteur. Omer Sevgi est une star bien connue d’Instagram. Avec seulement 7 ans, il a acquis une grande popularité dans les réseaux sociaux.

DATE DE PREMIÈRE DE « NUESTRA HISTORY » EN DIVINITÉ

Le feuilleton turc « Notre histoire » sera présenté en première ce lundi 12 juillet à 15h30 par le signal de Divinity, chaîne de télévision espagnole.