Des images samaritaines trouvent Sylvester Stallone rendant justice aux super-héros

Un trio de nouvelles images du film de super-héros Amazon Prime Video, samaritain, a Sylvester Stallone déchirant les méchants en tant que super-héros à la retraite. Le projet, qui vient d’être révélé, débarquera sur Prime Video à la fin du mois prochain, trouve le Rocheux et Rambo star en tant que super-héros qui s’est caché à la suite d’une perte catastrophique plusieurs décennies plus tôt.

Première vidéo Première vidéo Première vidéo

Les images nous donnent un premier aperçu Euphorie star Javon Walton dans le rôle de Sam Cleary, un personnage qui jouera un rôle crucial dans samaritain aux côtés de Stallone en tant que super-héros titulaire. samaritain commence lorsqu’un jeune garçon se rend compte qu’un super-héros célèbre, qui aurait disparu après une bataille épique il y a vingt ans, pourrait en fait être toujours là. Vivant maintenant en tant que travailleur sanitaire nommé Joe Smith, Sam peut-il convaincre Samaritan de reprendre ses fonctions de super-héros?

FILM VIDÉO DU JOUR

Les images révèlent que, oui, Joe Smith acceptera une fois de plus sa grande puissance et donc sa grande responsabilité, avec un plan, notamment, montrant Stallone jetant plusieurs adversaires de côté avec le genre de facilité qui ne peut venir que de la super-force .

Réalisé par Suzerain Julius Avery et produit par Sylvester Stallone et Braden Aftergood à partir d’un scénario de Bragi F. Schut, Samaritan met en vedette Sylvester Stallone (Rambo : Dernier sang, Creed 2) comme Joe Smith AKA Samaritan et Javon Walton (Euphoria, l’Académie des Parapluies) dans le rôle de Sam Cleary aux côtés de Martin Starr (Spider-Man: loin de chez soi), Moisés Arias (Le roi de Staten Island), Dascha Polanco (Dans les hauteurs), Natacha Karam (La vieille garde), Pilou Asbaek (Jeu des trônes), ainsi que Jared Odrick, Michael Aaron Milligan et Deacon Randle.





samaritain Fournira des manigances de super-héros classées R

Première vidéo

samaritain se penchera pour être un film de super-héros avec Rambo la star Sylvester Stallone en son centre, fournissant toutes sortes de manigances notées R alors que le super-héros à la retraite revient pour nettoyer les rues. Alors que Stallone a fourni la voix de La brigade suicide le voleur de scène King Shark, le réalisateur Julius Avery est quant à lui ravi d’amener Stallone dans le genre des super-héros proprement dit.

« Nous n’avions pas vraiment de super-héros. Nous n’avions que des héros d’action. Et Sly était ce qui se rapprochait le plus d’un super-héros. Alors, pour le mettre dans un film de super-héros ? » a raisonné le cinéaste. « C’est frais et cool et quelque chose dont les gens vont s’amuser. C’est un grand film d’événement – nous voyons nos héros botter le cul. Nous allons voir Sly faire des choses qu’il n’a pas faites depuis longtemps, et d’une manière vraiment inventive. Il a 73 ans ! Je suis étonné de tout ce qu’il fait réellement. Je vous le dis, la plupart des gars dans la vingtaine ne seraient pas capables de faire ce que Sly fait dans ce film. »

Les fans attendent patiemment la sortie de samaritainavec un tournage terminé en novembre 2020. samaritain est basé sur une idée et un scénario originaux de l’écrivain Bragi F. Schut d’Escape Room, le projet étant décrit comme « une nouvelle vision sombre des films de super-héros ».

samaritain sera présenté en première sur Amazon Prime Video le 26 août 2022.