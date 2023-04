Seul décor : qui est Jennie Kim dans « The Idol », la nouvelle série HBO

Après le succès de « Euphoria », « Idole » C’était l’une des séries les plus attendues par le jeune public qui a été émerveillé par l’histoire brute et la belle esthétique visuelle. Depuis lors, la nouvelle émission HBO Max, qui met en vedette la chanteuse sud-coréenne Jennie de NOIRPINKa été impliqué dans certaines controverses.

Le spectacle réalisé par Sam Levinson tourne autour du personnage de lys rose deppJocelyn, qui aspire à devenir une idole de la pop. Lorsque sa carrière se détériore, elle rencontre Tedros (The Weeknd), qui l’aidera à faire la meilleure musique de sa carrière, mais devra payer un lourd tribut. De plus, le propriétaire de la boîte de nuit cache autre chose.

Le reste de la distribution est composé d’acteurs et d’artistes tels que Suzanna Son, Troye SivanMoses Sumney, Jane Adams, Dan Levy et, bien sûr, Jennie Kim.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « L’idole ».

QUEL EST LE PERSONNAGE DE JENNIE KIM DANS « THE IDOL » ?

Dans « Idole » Jennie joue le personnage d’Angel. D’après ce que nous avons pu voir dans le trailer de la série, il s’agit un des amis de Jocelynele rôle principal de Lily-Rose Depp qui est une pop star.

Malheureusement, tout indique que Ça n’aura pas beaucoup d’importance dans le programme et que sa participation n’est rien de plus qu’un aimant pour les millions de fans qui sont fans de sa musique.

selon un Rapport du magazine Rolling StoneSam Levinson était enthousiasmé par la participation d’un vrai idole dans le programme, mais des sources anonymes du casting et de la production ont assuré que « Ils ne la laissaient pas parler autant. Son travail consistait à s’asseoir là (et) à être jolie, en gros”.

Le personnage de Jennie Kim est l’ami du protagoniste de « The Idol » (Photo: HBO)

En plus du peu de temps passé à l’écran, puisqu’il a été rapporté qu’il avait « entre trois ou quatre lignes par épisode”, son arc de personnage était répertorié comme « inconsistant”.

Bien que cela puisse être décevant pour ceux qui ont suivi sa carrière depuis ses débuts en 2016 avec le groupe de filles BLACKPINK, ce n’est pas une surprise quand on considère les polémiques dans lesquelles la production de la série a été impliquée.

QUELLE EST LA CONTROVERSE DE « L’IDOLE » ?

En mars 2023, le magazine Rolling Stone a affirmé que l’idée originale de la série avait été complètement changée. Cela serait passé de l’approche féministe de l’exploitation des jeunes stars à revenir exactement à ce qu’elles avaient l’intention de critiquer.

Initialement, il a été créé par Abel Tesfaye (The Weekend) et réalisé par Amy Seimetz. Cependant, ne se sentant pas convaincus par le produit, ils ont changé de cap et c’est alors est entré Sam Levinson en tant que showrunner et réalisateur. Cela aurait coûté environ 75 millions de dollars.

HBO a confirmé qu’ils avaient changé l’idée originalemais a réfuté les allégations selon lesquelles le contenu sexuel n’a pas été traité de manière adéquate dans le programme : « Malheureusement, l’objectif initial de la série et la production des premiers épisodes ne répondaient pas aux normes de HBO, nous avons donc décidé de faire un changement. Tout au long du processus, l’équipe créative s’est engagée à créer un environnement de travail sûr, collaboratif et mutuellement respectueux, et l’année dernière, l’équipe a apporté des changements créatifs qui, selon elle, étaient dans le meilleur intérêt de la production, des acteurs et de l’équipe.”.

Pendant ce temps, The Weeknd a montré sa maturité en confrontant publiquement le magazine à propos de son article. Il l’a fait en partageant un fragment de « The Idol » sur ses réseaux sociaux, où ses personnages, Tedros et Jocelyn refusent de donner une interview à Rolling Stone parce qu’ils le considèrent « Non pertinent” et n’ont que 6 millions de followers et « la moitié d’entre eux sont probablement des bots”.

En guise de description du post, il a tagué le magazine et leur a demandé «Les avons-nous mis en colère ?”.

Qu’en penses-tu? Est-ce juste une diffamation du magazine parce qu’ils ont découvert cette scène ou y a-t-il quelque chose de louche qui se passe sur les plateaux de Sam Levinson ?