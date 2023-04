Quand la saison 2 de Reacher est-elle diffusée sur Prime Video ?

in

Première vidéo

L’une des séries préférées de Prime Video au cours de la dernière année était Reacher, c’est pourquoi son public demande la deuxième saison.

© IMDbQuand la saison 2 de Reacher est-elle diffusée sur Prime Video ?

attrapeur a été l’une des premières premières du service de streaming Première vidéo en 2022, après être arrivé dans son catalogue le 4 janvier. Au cours de sa première semaine, elle a obtenu le record de la série la plus regardée selon le classement Nielsen, étant la première production Amazon à le faire. Compte tenu de cela, la production a été renouvelée pour une deuxième saison, qui est actuellement en préparation. Quand sera-t-il disponible?

La prémisse principale de cette émission développée par Nick Santora, basée sur les livres de Lee Child, suit Jack Reacher, un ancien officier de la police militaire de l’armée américaine qui est arrêté pour meurtre après une visite dans la ville rurale de Margrave, en Géorgie. . Après avoir été libéré, il fait équipe avec Oscar Finlay et Roscoe Conklin pour enquêter sur un vaste complot impliquant des flics, des politiciens et des hommes d’affaires corrompus.

+ Quand la saison 2 de Reacher sort-elle sur Prime Video

Le tournage des nouveaux épisodes a commencé en septembre de l’année dernière et a été célébré avec des publications de son protagoniste alan richson sur les réseaux sociaux. Les enregistrements se sont terminés en février de cette année et sont déjà en phase de post-production. Cependant, ils n’ont pas encore fourni de date de sortie, bien que des rumeurs prétendent que la deuxième saison de attrapeur Il arrivera fin 2023 ou début 2024.

La première partie a suivi la recherche par Jack de celui qui a tué son frère, l’affaire étant pratiquement close. Maintenant, Reacher décide de se séparer de Margrave à la recherche de quelque chose de nouveau, malgré ce que Roscoe attend, qui lui dit de l’appeler s’il revient. Comme confirmé, la deuxième saison adaptera le livre numéro 11 intitulé « Mauvaise chance et ennuis »bien qu’il ait été dit que les fans ne devaient pas s’attendre à une chronologie fidèle aux œuvres littéraires.

alan richson Il continuera en tant que Jack Reacher dans la saison deux, mais il est peu probable que nous revoyions Malcolm Goodwin (Finley) et Willa Fitzgerald (Roscoe). Ces derniers temps, quelques ajouts importants ont été révélés : Marie Sten comme Frances Neagley, une ancienne coéquipière de Reacher’s; et Shaun Sipos comme David O’Donnell, un ami de Reacher dans l’armée. Ils arrivent aussi Serinda Swan, Ferdinand Kingsley, Rory Cochrane, Domenick Lombardozzi, Luke Bilyk, Dean McKenzie, Edsson Morales, Andres Collantes, Shannon Kook-Chun, Ty Victor Olsson, Josh Blacker et Al Sapienza.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?