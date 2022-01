Avez-vous déjà décidé de la date de tournage de Joker 2 ? La réponse!

joker a été un succès au box-office et en même temps un célèbre chef-d’œuvre du réalisateur Todd Phillips magistralement mettant en vedette joaquin phénix. Un essai sur la santé mentale fragile et comment la société sépare et stigmatise les plus vulnérables qui aboutit à une réponse troublante et troublante : le triomphe d’une révolution basée sur un crime qui a déclenché une véritable lutte des classes.

Todd Phillips et Joaquin Phœnix ils n’étaient pas sûrs de retourner dans l’univers d’Arthur Fleck, le protagoniste de joker, le film qui a donné tant de joie au duo, dont l’Oscar du meilleur acteur pour l’interprète qui a donné une performance qui sensibilise et appelle à l’action, et qui aura sa suite bien méritée. Un coup de main aurait bien pu sauver le personnage de son destin. Et à Gotham City ! Maintenant, il sera un méchant redoutable.

Joker 2 en route ?

Le duo semble convaincu de réaliser une suite à Joker et il y a même une rumeur sur la date à laquelle débuterait la production du très attendu second volet sur la vie d’Arthur Fleck. Apparemment, il faudra attendre un peu pour que le tournage de ce film démarre, qui aurait lieu l’année prochaine : 2023 ! Un rapport assure que le script de la bande a été « gardé sous clé à l’asile d’Arkham ».

joker Ce n’était pas un film de super-héros traditionnel… en fait, beaucoup ne le considèrent pas comme un film de ce genre et ils y voient même plus de similitudes avec des classiques du septième art comme Conducteur de taxi. Le Clown Prince of Crime avait de nombreuses versions sur grand écran : Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto et Joaquin Phoenix. Deux des interprètes du méchant ont remporté un Oscar pour le rôle. Registre et Phénix.

On sait peu de choses sur les détails du script qui a été livré pour lancer la suite tant attendue de joker. L’histoire d’Arthur Fleck pourrait continuer à être liée à celle de Bruce Wayne, si l’on tient compte de l’obsession du personnage pour Thomas Wayne, qu’il soupçonnait d’être son père. Cependant, le joker a découvert la triste vérité derrière ce mensonge et les Waynes ont été tués par l’un des clowns révolutionnaires peu de temps après. Comment cette histoire va-t-elle continuer ?

