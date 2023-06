Natasha Lyonne partage ce qui attend les fans de la série des poupées russes

Le spectacle de comédie dramatique enveloppé de science-fiction, Poupée russe, s’est taillé une place dans l’écosystème Netflix. Une série dirigée et produite par le nominé aux Emmy Awards Natacha Lyonnedepuis Orange est le nouveau noir séries et Tarte américaine séries de films. Après son retour pour sa deuxième saison dans le géant du streaming, les téléspectateurs et les fans ont été surpris et ravis en même temps. Alors que le sort de la troisième saison est toujours dans les limbes, les fans ont commencé à se demander si Russian Doll continuerait à divertir les fans.





Lors d’une interview, Natasha Lyonne a partagé qu’il y avait encore une possibilité de revenir dans le monde de la poupée russe. Elle croyait en l’héritage durable potentiel que la série pourrait lui offrir en lui laissant la liberté de créer la série à son rythme et dans son calendrier. Cette nouvelle saison pourrait ressembler davantage à Feu marche avec moi suite aux événements du voyage Twin Peaks révélés par l’actrice nominée aux Emmy Awards et co-créatrice de l’émission.

« Je pense que je vois Poupée russe de plus en plus comme un Feu marche avec moi ou quelque chose comme le Pics jumeaux voyage, afin que vous puissiez avoir ce genre d’héritage. Et puis vous êtes en quelque sorte autorisé à faire un film à ce sujet quand vous le souhaitez, selon votre propre chronologie », a déclaré Lyonne à Deadline.





La saison 3 de Russian Doll pourrait ne pas sortir avant 2025

Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Poupée russe s’articule autour du personnage de Nadia, joué par Lyonne. Nadia se retrouve prise dans une boucle temporelle particulière, où elle fait l’expérience de la mort à plusieurs reprises pour être ramenée au même soir, une nuit où une célébration est organisée en son honneur. Elle essaie alors de comprendre ce qui se passe, plus tard dans la série, elle rencontre un homme qui vit la même chose qu’elle.

Dans la saison 2, Nadia est revenue en 1982 en tant que sa mère Lenora, qui était alors enceinte d’elle. Pendant ce temps, Nadia décide de s’attaquer aux Krugerrands d’or que sa mère a perdus la même année, dans l’espoir de changer le destin de sa famille.

L’émission a été créée en février 2019 et la deuxième saison n’a suivi qu’après avril 2022. Si la troisième saison suivra le même calendrier et observera un écart de trois ans entre chaque saison, nous pouvons nous attendre à ce que la poupée russe revienne au premier trimestre de 2025. Il n’y a pas encore d’annonce officielle de Netflix, mais la possibilité de Poupée russe La saison 3 est haute.

