"L’orphelin : l’origine" est un film d’horreur dérangeant avec de nombreux succès

pas de spoilers

L’Orphelin : L’Origine reprend les alternatives dans la vie d’Esther un an avant les événements survenus dans le film original avec quelques surprises.

©IMDBL’orphelin : l’origine

L’orphelin : l’origine est un film d’horreur aux caractéristiques inquiétantes qui suit les alternatives dans la vie d’Esther un temps avant l’histoire que nous connaissons déjà. Dans ce cas, on voit comment le personnage s’échappe d’un établissement psychiatrique en Lettonie où elle était considérée comme la patiente la plus dangereuse. Alors Leena, tel est son vrai nom, cherche une fille à supplanter pour que sa liberté soit définitive.

Il y a Esther, disparue il y a quelques années et sa famille a déjà perdu tout espoir de la retrouver. Leena est le portrait vivant de cette fille et organise un retour émouvant au côté du couple composé d’Allen Albright et Tricia Albright qui ont aussi leur fils, l’arrogant et moins empathique Gunnar. Tous seront surpris par ce retour, mais le plus impacté est sans aucun doute le père.

Le film montre parfaitement comment fonctionne l’esprit d’un psychopathe et la manière dont Esther utilise ses qualités pour manipuler sa nouvelle famille et réaliser tout ce qu’elle veut. Rappelons qu’elle a en réalité 30 ans et qu’en raison d’un dérèglement hormonal elle semble être une jeune femme entrant dans l’adolescence. Le travail de Isabelle Fuhrman dans le rôle qui l’a établie dans le passé, elle continue d’être fantastique.

un film obsédant

La vérité est qu’Esther doit avoir un foyer de conflit en plus de son adaptation à cette nouvelle famille et des différentes astuces qu’elle utilise pour contrôler les membres de ce groupe de personnes. La relation avec chacun d’eux sera différente et même grâce à quelques surprises on pourra sympathiser avec cette femme qui pense savoir exactement où elle en est mais malgré son intelligence elle sera surprise.

Quelque chose de très dérangeant dans le film est la relation d’Esther avec elle « papa »Allen, parce que Leena, la véritable personnalité de ce psychopathe, entretient un intérêt romantique pour cette artiste qui a retrouvé sa joie grâce à la présence de sa fille et cette motivation que nous avons mentionnée devient évidente à plus d’une occasion, mettant le public mal à l’aise à cause de la parenté apparente unissant les personnages « innocents » du côté de ce brave homme.

L’orphelin : l’origine trouve son inspiration dans un événement réel mettant en vedette Barbora Skrlova qu’en 2007, il a vécu une situation sans précédent en République tchèque. Elle souffrait également d’un trouble hormonal qui la faisait ressembler à une fille et convainquit deux femmes de maltraiter et d’abuser des enfants de l’une d’elles, qui furent toutes par la suite arrêtées pour ce crime cruel qui coûta la vie à un enfant. Aujourd’hui, Skrlová est libre et on ne sait pas où elle se trouve.

La suite du film d’horreur met en vedette Julia Stiles dans le rôle de Tricia Albright, Rossif Sutherland dans le rôle d’Allen Albright, Matthew Finlan dans le rôle de Gunnar Albright, Hiro Kanagawa dans le rôle du détective Donnan et Samantha Walkes dans le rôle du Dr Segar. Le film est réalisé par William Brent Bell avec des livres de David Coggeshall, David Leslie Johnson-McGoldrick et Alex Mace.

