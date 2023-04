À quelle heure la saison 2 de Pálpito est-elle diffusée sur Netflix ?

Netflix

La deuxième saison de Pressentiment arrive sur Netflix ce 19 avril. Découvrez à quelle heure il sortira selon votre pays.

©NetflixPálpito saison 2 première fois

Il ne reste plus que quelques heures pour revivre l’une des histoires les plus intéressantes et captivantes de Netflix : celle de Simón, Zacarias et Camila. C’est que ce mercredi 19 avril Pressentiment sortira sa deuxième saison sur Netflix après tant d’attente. Et maintenant, dans ce qui vient, les protagonistes font face à leur pire version après la fin de la première édition.

Aussi, comme si cela ne suffisait pas, maintenant Pressentiment mettra en vedette de nouveaux personnages qui oseront changer le développement de l’histoire. Cependant, on ignore encore, exactement, quel rôle ils joueront, mais une chose est certaine : Le chemin de Simón et Camila ne sera pas facile avec leur incorporation dans l’intrigue.

D’autre part, il convient également de noter que Zacarias découvre que Camila est toujours en vie après un an, tandis que Simón est contraint de sauver Samantha, sa fille. Même si, bien sûr, ce que les fans attendent le plus avec impatience, ce sont les retrouvailles entre Camila et Simón qui, d’après la bande-annonce, pourront se voir.

C’est pourquoi, de nombreux fans veulent savoir à quelle heure s’attendre Pressentiment via votre compte Netflix. La vérité est que la plateforme partage la série à certains moments dans certains pays. C’est-à-dire qu’il reste encore du temps pour le lancement de la deuxième édition de cette fiction originale, mais son heure de première a déjà été confirmée.

Heure de première de Pálpito 2 selon votre pays :

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 01h00

Colombie, Pérou et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Brésil et Chili : 04h00

Espagne: 08h00

