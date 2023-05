Sesame Street présente le premier Muppet philippino-américain

Un nouveau personnage est arrivé sur Rue de Sesame, et ses débuts sont entrés dans l’histoire. Récemment, une nouvelle scène de l’émission pour enfants de longue date a été mise en ligne. Intitulé « Faire preuve de confiance avec Kal Penn« , le segment présente l’acteur interagissant avec Grover ainsi que Ji-Young, le premier muppet américano-asiatique qui a été présenté sur Rue de Sesame en 2021. Le jeune TJ, le tout premier muppet philippino-américain à être dans l’émission, est également présenté. Dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, TJ parle avec Penn de la façon dont il essaie d’apprendre le tagalog, la langue maternelle de sa famille philippine.





« Oh, eh bien, j’apprends le tagalog », dit TJ lorsque Penn lui demande comment il montre sa confiance. « C’est une langue que ma famille philippine parle, et j’ai confiance parce que je peux toujours demander de l’aide à ma Lola quand je ne connais pas un mot. »

La conception des personnages a été réalisée en collaboration avec l’artiste philippino-américain Bobby Pontillas. Après les débuts de TJ sur Rue de Sesame, Pontillas a partagé des images sur Instagram qui comprenaient les premières conceptions de personnages ainsi que des photos d’être sur le plateau. Le designer a également partagé l’inspiration derrière le look de TJ.

« J’ai eu l’incroyable opportunité de travailler avec les génies du Sesame Workshop pour créer une marionnette philippine pour [Sesame Street]! Rencontrez TJ! » Pontillas a déclaré. « Pour son look, je l’ai basé sur les enfants de mes amis de toujours, Max et Mateo, merci pour l’inspiration les gars. J’ai eu la chance de collaborer avec le maître marionnettiste Louis Mitchell, l’humain le plus charmant du monde. »

Yinan Shentu a également célébré l’arrivée du personnage, qui a fourni la voix de TJ en plus de faire une partie du travail de marionnettes. Il a également posté sur Instagram à propos de l’introduction de TJ, ravi de jouer un rôle dans l’histoire Rue de Sesame caractère à la vie.

Son message se lit comme suit : « Eh bien, c’est enfin officiel… Tout le monde, j’aimerais que vous rencontriez l’un des nouveaux visiteurs de [Sesame Street] … TJ ! C’est sa toute première apparition, où il apprend la confiance en soi avec Kal Penn, Grover et Ji-Young ! »

Sesame Street continue de marquer l’histoire

Atelier Sésame

La révélation de TJ sur Rue de Sesame vient en mai, qui se trouve être le Mois du patrimoine des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique. Cette distinction a été relevée par Rue de Sesame directrice de la sensibilisation des talents, de l’inclusion et du développement de contenu, Rosemary Espina Palcios. Elle a également publié en ligne à quel point elle était fière d’apporter une représentation philippine à Rue de Sesame plus de cinq décennies après la première de la série.

« Bienvenue dans la rue Sésame, TJ ! » La publication Instagram de Palcios lit. « Je suis tellement fier d’aider à apporter une représentation philippine dans le quartier, et juste à temps pour le mois du patrimoine API pour montrer la gamme dans notre diaspora. Son premier segment avec [Kal Penn] et Ji-Young est une question de confiance, quelque chose que je pense personnellement peut aider à démêler le stéréotype de la minorité modèle. »

Les épisodes passés de Rue de Sesame peut être trouvé en streaming sur HBO Max, qui sera officiellement rebaptisé Max le 23 mai. PBS a également mis à disposition une variété d’épisodes et de clips complets en streaming sur le site Web de PBS Kids.