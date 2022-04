Billie Eilish rencontrera Lisa Simpson dans un nouveau court métrage d’animation pour Disney +

Une collaboration que nous ne pensions peut-être jamais voir est sur le point de se produire. La plateforme de streaming Disney+ vient d’annoncer que la pop star billie elish rejoindra la famille d’animation préférée du public »Les Simpson », principalement avec Lisa Simpson, la fille prodige du saxophone, dans un court métrage exclusif intitulé »Quand Billie rencontre Lisa », qui sortira bientôt ce mois d’avril.

À travers ses réseaux sociaux, Billie Eilish a annoncé qu’elle apparaîtrait avec Lisa dans la nouvelle coupe, où son frère et partenaire musical participera également. FINNÉESavec les deux faisant leurs débuts animés Simpsons ensemble pour la première fois.

Dans le court métrage d’animation on pourra voir Lisa découvrir Billie Eilish et FINNEAS tout en cherchant un endroit tranquille pour pratiquer avec son instrument principal, le saxophone. En entendant parler du duo musical, Billie invite Lisa dans son studio pour une session impromptue que Lisa n’oubliera sûrement pas.

Ce court métrage » Les Simpson » est le numéro quatre d’une collection de courts métrages créés exclusivement pour Disney +. Les courts métrages mettent en évidence les marques et le contenu les plus populaires du service de streaming. Les courts métrages précédents incluent le thème court de »guerres des étoiles » qui mettait en vedette Maggie Simpson, intitulé »Le réveil de la force de sa sieste ».

De même, un court métrage a été réalisé sur le thème de merveilleIntitulé »The Good, The Bart and The Loki », le court métrage associe deux des personnages les plus célèbres connus pour être rebelles et farceurs, avec le frère du dieu du tonnerre, Loki, et Bart Simpson dans une aventure pleine d’action et le désordre.

Sans aucun doute, Billie Eilish s’intégrera dans le bon sens avec Lisa Simpson, car étant l’une des artistes pop les plus populaires du moment à son âge, elle sera la partenaire musicale parfaite pour Lisa, qui a toujours été fan de musique. sur tout à votre instrument de jazz.

» When Billie Met Lisa » sera présenté en exclusivité sur Disney + le 22 avril 2022, et le court métrage sera développé par le créateur de » The Simpsons » lui-même. Matt Groeningavec James L. Brooks et Sam Simon.