La dernière bande-annonce divulguée sur la Xbox Series S confirme la sortie de la console en novembre

Microsoft a enfin donné un aperçu de la Xbox Series S, une version moins chère de la série X qui arrivera bientôt sur le marché. Microsoft a récemment profité de Twitter pour donner aux fans le premier aperçu de la Xbox Series S, qui devrait coûter 299 €. D’autres photos de la console de la série S ont été divulguées et une vidéo a fait surface, qui semble être la bande-annonce officielle de la série S.

La console de la série S semble solide à première vue, et sa conception générale est élégante mais compacte en même temps. Cependant, le principal attrait de la série S est son prix extrêmement abordable. Le faible coût de la console de la série S la propulse définitivement plus loin, et de nombreux fans chercheront à mettre la main dessus. La console Série S offrira une expérience de jeu haut de gamme et prendra également en charge le traçage de rayons. Les utilisateurs obtiendront jusqu’à 120 FPS avec un taux de rafraîchissement et un taux d’ombrage variables.

La console devrait arriver sur les marchés vers le 10 novembre (selon les rumeurs). Les précommandes devaient commencer 2 à 3 semaines avant la sortie, mais avec toutes les fuites faisant surface, Microsoft lancera probablement les précommandes immédiatement.

Avec l’introduction de la série S, Microsoft adopte définitivement une approche agressive. Les géants de la technologie ont récemment révélé leur série X qui concurrencera directement la PS5 de Sony, mais avec la série S, ils promeuvent également des jeux abordables. Il serait intéressant de voir si Sony propose sa propre version moins chère de la PS5.