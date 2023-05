Letitia Wright traverse le Far West dans une bande-annonce entourée

Letitia Wright est prêt à s’éloigner un peu de Wakanda et à entrer dans le Far West dans la bande-annonce de Entouréle nouveau western d’Anthony Mandler (Monstre). Le film marque également la dernière performance de feu Michael K. Williams.





Williams est décédé en 2021 à l’âge de 55 ans, après une longue et puissante carrière. Il faisait partie de nombreux classiques hollywoodiens tels que 12 Years a Slave et de grandes franchises comme La purgeGhostbusters ou RoboCop. A la télévision, ses deux derniers titres ont été des shows très acclamés, Pays de Lovecraft et Quand ils nous voientaprès avoir participé à de nombreuses émissions populaires au fil des ans comme Communauté ou Le fil.

En prévision de la sortie numérique de Entouré le 20 juin, vous pouvez découvrir ici la bande-annonce, l’affiche et le synopsis officiel :

MGM

« Cinq ans après la guerre de Sécession, l’affranchie et ancien soldat Buffalo Moses « Mo » Washington se rend dans l’ouest pour revendiquer une mine d’or – la somme d’années de labeur pour Mo et sa communauté. C’est un monde méchant et dangereux pour une femme noire non accompagnée dans l’Amérique de 1870 et donc Mo voyage dans la frontière profonde déguisée en homme. Après que sa diligence soit prise en embuscade par un groupe de voleurs meurtriers, Mo est forcée de retenir le légendaire hors-la-loi Tommy Walsh en captivité pendant que les passagers survivants restants cherchent de l’aide. Ce qui s’ensuit est une bataille de volontés, brouillant la frontière entre le ravisseur et le captif, alors qu’ils tentent tous les deux de survivre au rude paysage occidental.

Le casting comprend également Jamie Bell, Jeffrey Donovan et Brett Gelman. Le scénario est écrit par Andrew Pagana, Justin Thomas et Andrew Pagana.

Le passé, le présent et le futur de Letitia Wright

Studios Disney/Marvel

La star de Marvel a commencé sa carrière en 2011, à la fois sur petit et sur grand écran. Elle faisait partie du drame d’action Victimeet a eu une petite participation à trois émissions de télévision différentes, Ville de Holby, Top Garçonet Aléatoire.

Après cela, elle a eu quelques autres petits rôles, dont un épisode de Docteur Who en 2015. En 2017, son premier grand concert est venu avec Miroir noiroù elle a joué le personnage principal dans le sixième et dernier épisode de la saison quatre, Musée noir. Mais sa grande pause viendrait en 2018.

Elle a rejoint le MCU pour jouer la sœur de T’Challa et experte en technologie Wakandan Shuri, jouant le personnage dans Panthère noire et Avengers : guerre à l’infini. Cette même année, elle a joué dans Le banlieusard avec Liam Neeson et faisait partie du casting de Steven Spielberg Prêt joueur un.

Depuis, elle est retournée dans l’univers cinématographique Marvel en Avengers : Fin de partie et Panthère noire : Wakanda pour toujours, où elle a joué le rôle du héros titulaire après le décès de Chadwick Boseman. Elle était aussi dans Kenneth Branagh Mort sur le Nilet une partie de la série télévisée acclamée Petite hache créé par Steve McQueen.

Quant à son avenir, l’actrice espère que Shuri reviendra dans un troisième film Black Panther, comme elle l’a dit à Buzzfeed :