Imagine Dragons annonce la sortie de « Mercury », leur nouvel album

Deux ans se sont écoulés depuis qu’Imagine Dragons a surpris ses fans en annonçant qu’ils feraient une pause en groupe. Après avoir fêté de manière animée leurs dix premières années en tant que groupe en mai dernier, ses membres annoncent aujourd’hui la sortie officielle de « Mercury », leur cinquième album studio.

Le groupe de rock alternatif de Las Vegas, Nevada a indiqué que son nouvel album sortira public le 3 septembre, avec la collaboration de Rick Rubin en tant que producteur. Un nouveau single intitulé « Wrecked » est également sorti, inspiré par la mort de la belle-sœur du chanteur Dan Reynolds, après avoir perdu la bataille contre le cancer.

Dan Reynolds a pris un moment pour partager dans une déclaration quelques mots sur Alisha Durtschi Reynolds, la décrivant comme «la lumière la plus brillante. Un phare de joie et de force pour tous ceux qui l’ont connue. Son décès soudain m’a secoué d’une manière impossible à exprimer. »

Dan Reynolds a révélé qu’il était en compagnie d’elle et de son frère au moment de sa mort, assurant que c’était la première fois qu’il était témoin de la mort de cette manière. « Cela a scellé dans mon esprit la fragilité de la vie et le but de tout cela. J’ai vu quelque chose sur le visage de mon frère que personne ne devrait voir. Mais j’ai aussi vu que sa foi lui apporte l’espoir d’un avenir avec elle. Je ne peux qu’espérer la même chose ».

Reynolds conclut que « Wrecked » est la façon dont il gère toutes ces émotions à travers la musique, et bien qu’il ne soit plus un homme de foi fervente, il aspire à ce que la femme de son frère l’écoute quelque part où vous ne ressentez plus de douleur. « Cette chanson est mon souhait pour une éternité avec ceux que j’aime. »

« Wrecked » est le troisième single qu’Imagine Dragons sort de ce nouvel album, après les sorties de « Follow You » et « Cutthroat » plus tôt cette année. Le groupe prépare également son retour sur scène cet été, notamment au festival Nos Alive au Portugal et Mad Cool en Espagne, où il partagera les micros avec des groupes tels que Muse, The Killers, Royal Blood et Metallica.