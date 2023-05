Tom Hanks avoue qu’il ne se sentait pas en sécurité à propos de Forrest Gump

Près de 30 ans après sa sortie, Forrest Gump reste l’un des films les plus mémorables de Tom Hank‘ carrière, et peut-être l’un des plus grands classiques d’Hollywood. L’acteur acclamé et Retour vers le futur le réalisateur Robert Zemeckis s’est associé pour raconter une histoire qui a couvert une partie importante de l’histoire américaine, à travers les yeux d’un personnage attachant.





Hanks est déjà devenu l’un des plus grands noms de l’industrie cinématographique et l’un des acteurs les plus titrés au box-office. Sa présence dans un film peut être synonyme de succès. Cela n’a pas toujours été le cas, cependant, et il semble que le lauréat de l’Oscar s’est souvent senti peu sûr de certains rôles. Et l’un d’eux était Forrest Gump.

Lors de la présentation de son nouveau livre, La réalisation d’un autre chef-d’œuvre majeur du cinéma à New York (via Variety), Hanks a avoué que pendant un moment, il pensait que le public ne se soucierait pas de l’histoire qu’il racontait, et qu’il en avait parlé avec Zemeckis :

« Je dis, ‘Hey Bob, j’ai une question pour toi. Est-ce que quelqu’un va se soucier de ce film?. Ce gars assis sur un truc dans ces chaussures loufoques et ce costume de coucou avec une valise pleine de livres « Curious George » et des trucs comme ça… faisons-nous quelque chose ici qui aura du sens pour quelqu’un ? Et Bob a dit : ‘C’est un champ de mines, Tom. C’est un champ de mines. Nous semons peut-être les graines de notre propre destruction. N’importe quel pas que nous faisons peut être une Betty rebondissante qui nous fera exploser les noix tout de suite.

Heureusement, tout s’est bien passé. En fait, bien plus que cela. Forrest Gump a remporté six Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Hanks.

L’histoire de Forrest Gump

Basé sur le roman du même nom de 1986 de Winston Groom, Forrest Gump est une comédie dramatique de 1994 centrée sur le personnage principal, un homme ayant des troubles d’apprentissage qui est assis sur un banc en attendant le bus pour rendre visite à son grand amour.

Assis là, il rencontre diverses personnes et, petit à petit, il leur révèle l’histoire de sa vie, qui se rattache à des moments importants de l’histoire américaine. Forrest raconte, entre autres, comment il a inspiré les mouvements de danse légendaires d’Elvis, sa participation à la guerre du Vietnam, comment il a fait partie de l’une des plus grandes compagnies de crevettes du pays et de nombreux autres événements impressionnants.

En 2011, le film a été sélectionné pour être conservé par le National Film Registry , pour être considéré comme « culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif ». Avec un budget de seulement 55 millions de dollars, il a réussi à lever un incroyable 678,2 millions de dollars et est toujours revu par de nombreuses plateformes de streaming, les fans trouvant toujours de nouvelles significations à chaque détail inclus dans le film.

En 2001, Eric Roth a écrit le scénario d’une suite basée sur le deuxième roman écrit par Groom, Gump et Cie. qui continue de mélanger les événements historiques avec la vie de Forrest et explore sa relation avec son fils. Cependant, quelque temps plus tard, il a été décidé que le projet n’avancerait pas.