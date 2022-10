Série idéale de princesses à regarder avec vos enfants

in

Pas seulement les films classiques comme Cendrillon ou La Belle et la Bête ! Voici des productions disponibles sur Disney+ et Netflix à savourer en famille.

Les plateformes de streaming regorgent de contenu pour enfants. Cependant, il est souvent difficile de trouver des productions adaptées à chaque âge et à chaque goût. Pour cette raison, dans Spoiler, nous avons fait une sélection de série de princesses que vous pouvez regarder avec des enfants sur divers services d’abonnement. Les aventures enchevêtrées de Raiponce, Nella, une princesse courageuse et bien d’autres histoires pourraient compléter la liste. Ce sont nos élus disponibles sur Disney+ et Netflix !

+ Série de princesses en streaming

– Princesse Sofia

Depuis 2013, il a commencé à diffuser petite princesse sofiala bande qui a quatre saisons disponibles en Disney+. Avec des épisodes d’environ 25 minutes, c’est la première série à se concentrer sur la vie d’une princesse en tant que petite fille. « Les histoires sont destinées à communiquer des messages positifs et des leçons de vie applicables aux enfants d’âge préscolaire.« , assure le descriptif de la plateforme de streaming.

– Hélène d’Avalor

Si vous recherchez une série à épisodes courts, la fiction idéale pour la famille est Hélène d’Avalor. Il est composé de deux saisons avec des épisodes d’environ 4 minutes. De quoi s’agit-il? « Que ce soit lors d’un voyage à Vallestrella pour en savoir plus sur les créatures du royaume ou lors d’un entraînement au sceptre avec Zuco, Elena sait qu’elle peut tout affronter avec sa famille et ses amis à ses côtés.« , indique le synopsis officiel de Disney+.

– Mon amitié avec mon petit poney est magique

La franchise magique My Little Pony a diffusé en 2018 une série de 26 épisodes intitulée La magie de l’amitié. L’histoire se déroule dans un pays enchanté où Twilight Sparkle et ses compagnons partent à l’aventure tout en apprenant la vraie valeur de l’amitié. Créé par Lauren Faust, c’est un dessin animé idéal à partager avec toute la famille qui est disponible dans le catalogue de Netflix.

– Ever After High

Si vous préférez les histoires un peu adolescentes, qui restent dans le contenu pour enfants et animé, alors vous devriez voir Après toujours élevé dans Netflix. Bienvenue à Ever After High, Printemps désenchanté, Au pays des merveilles, Jeu de dragon Oui période d’hiver sont les saisons qui composent cette fiction. Dans ce cas, les enfants des personnages de contes de fées vont à la même école où ils peuvent suivre les traces de leurs parents ou trouver leur propre voie.

