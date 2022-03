La police de NSW enquête sur Olivia de MAFS pour avoir divulgué les images des seuls fans de Dom

C’était un geste louche et audacieux pour embarrasser Dom qui a déclenché l’indignation à travers l’Australie et s’est complètement retourné contre Olivia.

Plus de 123 000 personnes ont depuis signé la campagne en ligne, mais le bureau du commissaire a révélé qu’il « ne peut enquêter que sur les affaires signalées par la personne concernée ou son représentant désigné ».

La personne qui a lancé la pétition est entrée en contact avec Domenica, qui a révélé plus tard qu’elle était « actuellement en train d’obtenir des conseils juridiques ». le MAFS star a également demandé aux organisateurs de la campagne « de maintenir la pétition et l’élan pour le moment ».

Non seulement la fuite d’Olivia sur la nudité de Dom a suscité l’indignation des téléspectateurs, mais elle a également attiré une critique assez cinglante de la part du créateur de OnlyFans.

Ashley Fletcher a appelé Olivia pour sa mauvaise forme, disant que c’était « absolument horrible et très lycéen ».

« Les femmes reprennent enfin leur pouvoir après de nombreuses années d’hommes qui envoient illégalement des nus », a déclaré Fletcher dans une interview avec The Wash.

S’exprimant lors de l’émission Kyle et Jackie O de KIIS 106.5 la semaine dernière, Olivia a déclaré qu’elle regrettait ses actions.

« Oh mon dieu, c’est dégoûtant. Je me sens tellement mal que ça se soit passé comme ça », a-t-elle déclaré.

