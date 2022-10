Pierce Brosnan se souvient de son audition ratée pour Batman de Tim Burton

Le film de Dwayne Johnson Adam noir marquera la première fois Pierce Brosnan s’est déguisé en super-héros pour un film de bande dessinée, mais cela aurait pu arriver il y a des décennies avec le Dark Knight. Dans une récente interview sur Le spectacle de ce soir, Brosnan a parlé avec Jimmy Fallon de sa première incursion dans le genre des super-héros. La conversation a conduit Brosnan à commenter à quel point il était partant pour Batman dans les années 1980, bien que son audition ne se soit pas vraiment bien déroulée.





« C’était la dernière chose qui me venait à l’esprit de jouer un super-héros comme Doctor Fate », a déclaré Brosnan, ajoutant qu’il n’avait pas été beaucoup approché pour ce genre de rôles. « Je veux dire, je suis monté pour Homme chauve-souris à l’époque où Tim Burton le faisait. Évidemment, je n’ai pas eu le poste. »

Comme nous le savons maintenant, Michael Keaton serait l’acteur pour décrocher ce rôle. À ce jour, Keaton reste un acteur Batman préféré de tous les temps pour de nombreux fans du Dark Knight. Peut-être que Brosnan n’allait pas décrocher le rôle avec Keaton également pour le rôle, mais pour aggraver les choses, l’acteur s’est embarrassé lors de son audition en admettant qu’il ne comprenait tout simplement pas l’attrait de Batman. Il a critiqué le look du personnage et compte tenu de la rentabilité Homme chauve-souris films se sont avérés être, Brosnan se rend compte maintenant que c’était une chose « stupide » à dire.

« Je me souviens avoir dit quelque chose de stupide à Tim Burton, j’ai dit : ‘Tu sais que je ne comprends pas un homme qui porterait son slip en dehors de son pantalon.’ Mais voilà », a noté Brosnan. « Le meilleur homme a obtenu le poste, et vous savez que le docteur Fate et moi étions censés nous rencontrer sur la même page, je pense. »





Pierce Brosnan entre dans le royaume des super-héros dans Black Adam

Brosnan n’était peut-être pas le bon candidat pour Tim Burton Homme chauve-sourismais il est un choix de « casting de rêve » pour le rôle du Dr Fate dans Adam noir, ceci selon le producteur Hiram Garcia. Dans une précédente interview avec The Illuminerdi, Garcia a expliqué pourquoi Brosnan était parfait pour le rôle et a taquiné ce qu’il apporterait à l’écran avec le rôle dans Adam noir.

« Quand vous regardez Pierce Brosnan, qui est un OG, du mieux que vous puissiez le décrire, il vous épate », a déclaré Garcia. « Dès le moment où il arrive, sur le plateau, il élève tout. Il est tellement charmant. Il a une telle maîtrise de la présence à l’écran, je pense à la minute où il y va. »

Il a ajouté: « Et le voir avec tous nos jeunes acteurs également, c’est tellement amusant de les voir traîner avec lui, apprendre à le connaître. Ils sont tous devenus des amis si proches au cours de ce processus et ont été tellement compensés par les temps d’arrêt. Et vous pouviez sentir cette énergie et cette alchimie quand ils étaient à l’écran. C’était un casting de rêve. »

Adam noir premières dans les salles le 21 octobre 2022.