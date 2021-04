Les zombies alpha extraterrestres de l’Armée des morts expliqués: ils sont plus rapides, plus affamés, plus intelligents

Armée des morts est une toute nouvelle interprétation du mythe traditionnel des « morts-vivants », et la bande-annonce a déjà prouvé que le film va offrir aux téléspectateurs quelque chose de différent de ce que l’on attend régulièrement d’un film de zombies. La bande-annonce de l’Armée des morts, tout en présentant un ensemble et une distribution étonnante, présentait également les méchants, les zombies. Mais, ils ne sont pas les cadavres habituels à la recherche de viande à manger. Ces zombies vivent comme une colonie et semblent avoir formé une «société». Surnommer ces nouvelles espèces de zombies comme Alphas, les producteurs Deborah Snyder et Wesley Coller ont fait la lumière sur leur création dans Zack Snyder’s Univers mort.

Deborah Snyder a expliqué que l’idée derrière Armée des morts était d’introduire deux variantes différentes d’espèces de zombies. Il y a bien sûr l’insensé shamblers, comme Deborah les appelle; les cadavres de morts-vivants affamés de viande. Et puis il y a alphas. D’après ce que les producteurs ont expliqué, il semble que ces alphas seraient importants pour les futures entrées de la franchise.

Sur l’origine possible de ces alpha espèce de zombies, Deborah Snyder a déclaré: «Donc, l’idée que ceci, qu’il soit génétiquement modifié ou qu’il ait une partie extraterrestre en lui, mais Zeus s’échappe de la zone 51 et il est comme notre alpha, c’est le roi papa, il déclenche l’épidémie. il vous mord, nous avons d’autres alphas. Mais s’ils vous mordent, cela devient de plus en plus faible et nous obtenons des shamblers. «

L’explication de Deborah reflète Jeu des trônes’ White Walkers, les zombies de glace commandés par un petit groupe de Wights, qui, à leur tour, répondent au Night King. Si le roi mord quelqu’un, un nouveau alpha (Wight) est créé, alors qu’un shambler (marcheurs) créera les cadavres fous comme les leurs.

« Il y a une conscience élevée, il y a un certain type de conscience que nous aimons dire qu’ils ressemblent beaucoup à une meute de loups, donc ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas à un niveau aussi évident, mais il y a un niveau beaucoup plus élevé. menace de cette manière. «

Le producteur Coller a expliqué comment ces alphas, dans le film, seront présentées comme des créatures mythologiques d’horreur et de mort. Pour le monde en dehors de Vegas zombifié, les gens croient qu’il s’agit de mythes. Mais, alors que les personnages principaux plongent profondément dans leur territoire, la vérité de leur existence est révélée. Coller a expliqué plus.

Cela signifie que ces zombies ont des sens et un intellect accrus, et la séquence où nous voyons deux de ces alphas se partager de l’affection implique qu’ils sont également épuisés émotionnellement, ce qui fait d’eux une menace encore plus grande.

Ce qui est intéressant ici, c’est la théorie de Deborah sur la création des alphas à partir de la zone 51. La zone 51 est une installation militaire, qui est située dans le Nevada Test and Training Range de l’US Air Force. Le mythe de la zone 51, principalement déduit de la représentation de l’emplacement dans les films, suggère que l’installation est utilisée pour la recherche biotechnique extraterrestre et que l’installation peut héberger des êtres extraterrestres. Armée des morts La bande-annonce a également fait allusion à un possible complot militaire, qui peut revenir à cette théorie suggérée par Deborah Snyder.

Cependant, il y a une petite possibilité que le film révèle l’origine de ces zombies car Zack Snyder a déjà prévu une préquelle intitulée Armée de voleurs, qui illustrera l’histoire qui s’est déroulée au cours des premiers jours de l’épidémie de zombies. Mais, puisque la préquelle mettra en vedette Matthias Schweighöfer reprenant son rôle de Ludwig Dieter de Armée des morts, son personnage pourrait nous éclairer sur les détails d’origine avant que nous n’obtenions un tout nouveau film à ce sujet.

Les entrées de la culture pop sur le thème des zombies sont assez célèbres depuis un certain temps, grâce à la longue série télévisée Les morts qui marchent et sa préquelle. Notamment, le premier long métrage de Zack Snyder était aussi un thriller de zombies Aube des morts. Dans une direction unique à partir des films de zombies traditionnels de style slasher, Zack Snyder a créé cette thèse qu’il appelle Bible de zombies pour son Univers mort comprenant des approches variantes concernant «les origines et la mécanique» des espèces de morts-vivants. C’est une question de temps que Zack propose une nouvelle idée folle pour faire avancer cette thèse dans de nouveaux formats visuels et nous donner des histoires de zombies passionnantes.

Netflix a déjà sanctionné une série de style anime appelée Armée des morts: Vegas perdu outre le film original et sa préquelle, qui se concentrera sur les origines du personnage de Dave Bautista et mettra en vedette la plupart des acteurs originaux revenant pour exprimer leurs personnages respectifs. Ainsi, Netflix a déjà fait beaucoup confiance à Zack Snyder. Armée des morts diffusera sur Netflix le 21 mai. Cette nouvelle est née à ScreenRant.

