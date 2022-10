Fougueux : ce sera le film de Noël de Ryan Reynolds

APPLETV+

Pas seulement Deadpool avec Hugh Jackman ! Il s’agit de la nouvelle production de Ryan Reynolds avec Will Ferrell et Octavia Spencer.

© AppleTV+Fougueux, avec Ryan Reynolds.

Au cours des dernières semaines, Ryan Reynolds a dirigé l’actualité après l’annonce des mises à jour sur Dead Pool et son duo unique avec Hugh Jackman. Cependant, ce n’est pas le seul projet qui occupe l’acteur à succès. C’est que très bientôt il jouera Fougueuxle film de Noël inspiré de Un chant de noel, le roman classique de Charles Dickens. Quand est-ce que ça sort ? Où peut-on le voir ? De quoi s’agit-il? Connaître toutes ces réponses !

Noël c’est de moins en moins et, comme chaque année, les plateformes de streaming continuent de miser sur de nouveaux contenus thématiques. Dans ce sens, AppleTV+ lancera cette méga production qui sera également dirigée par Will Ferrell et Octavia Spencer. Cette version moderne et amusante mettra en vedette Reynolds dans le rôle d’Ebenezer Scrooge, tandis que sa co-vedette sera le fantôme de Christmas Present.

Dès le début de son développement, Fougueux est devenu l’un des projets les plus recherchés par Netflix, Paramount et Warner Bros.. Après qu’Apple TV+ ait pris cette production prometteuse, l’adaptation écrite et réalisée parr Sean Anders et John Morris. De cette façon, il n’atteindra que certains cinémas sélectionnés le 11 novembre, alors qu’il peut être apprécié en streaming dans le monde entier depuis le 18 novembre pour le service d’abonnement.

De quoi parle exactement cette histoire ? « Chaque veille de Noël, le fantôme de Christmas Present sélectionne une âme sombre à réformer par la visite de trois esprits. Mais cette saison, il a choisi le mauvais Scrooge, Clint Briggs renverse son hôte fantomatique jusqu’à ce que Present se retrouve à réexaminer son propre passé, présent et futur.assure son synopsis officiel sur ce long métrage.

Ce n’est pas tout! Fougueux Ce sera une comédie musicale avec pure chanson et danse avec ses protagonistes sous une nouvelle facette. Les chansons seront en charge de Benj Pasek et Justin Paull’esprit derrière des productions comme La la land, Cher Evan Hansen Soit Le plus grand showman. De même, Sunita Mani, Aimee Carrero, Nora, Joe Tippett, Marlow Barkley, Patrick Page et Jen Tullock Ils complèteront le casting avec leurs performances.

