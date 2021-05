Selena Quintanilla: le dernier jour de la vie de la chanteuse, selon « Selena, la série »

Selena Quintanilla, la reine du Tex-Mex, a été assassinée le 31 mars 1995, ce qui était manifestement décrit dans le dernier chapitre de «Selena, la série», La série Netflix mettant en vedette Christian Serratos, a même montré ce que la chanteuse a fait avant de rencontrer Yolanda Saldívar.

Peu de temps avant le jour tragique, l’interprète de «Forbidden Love» et son mari Chris Vega ont fait des plans pour l’avenir, qui comprenait une maison à eux et un enfant. Elle a même annoncé la nouvelle à sa mère et à sa sœur Suzette Quintanilla.

Une nuit avant la mort de Selena, Yolanda la contacte pour lui dire qu’elle a été agressée par deux hommes. Inquiète pour l’ancienne présidente de son fan club, le lendemain, la chanteuse l’a rencontrée dans une clinique, cependant, les médecins nient sa version.

Selena a essayé d’aider Yolanda, mais a découvert que tout était un mensonge (Photo: Netflix)

Bien que Saldívar essaie de trouver des excuses et de continuer ses mensonges, Selena Quintanilla il demande simplement des documents financiers aux boutiques. Yolanda accepte de les livrer et emmène la célèbre chanteuse au motel où elle résidait.

Pendant qu’AB Quintanilla attend sa sœur dans le studio d’enregistrement pour l’aider avec des thèmes musicaux pour d’autres artistes, Selena entre dans cette chambre d’hôtel, où Yolanda la tue.

« Selena, la série«Se concentre également sur la douleur des fans, de la famille Quintanilla et de ce qu’ils ont fait pour se souvenir de lui et garder sa mémoire vivante.