Spider-Man: la réédition de No Way Home Cinema comprend une nouvelle scène post-crédit

La version originale de Spider-Man: No Way Home comprenait une bande-annonce de Doctor Strange 2, mais elle comportera désormais une toute nouvelle scène.

Spider-Man : Pas de retour à la maison a cassé le box-office à la fin de 2021 et a ouvert la voie à la liste de films Marvel de cette année. Maintenant, le film revient au cinéma avec une nouvelle version longue, Spider-Man: No Way Home – La version la plus amusante. Bien qu’il y ait eu apparemment 11 minutes de séquences inédites dans la nouvelle version, ce qui aidera le film à ajouter à ses 1,9 milliard de dollars, il y aura également une nouvelle scène post-crédits dans le film qui aidera à regarder vers l’avenir de Tom Holland’s web-slinger.

Spider-Man : Pas de retour à la maison a été le seul film de la phase 4 de Marvel qui n’a pas déçu de toute façon, avec des critiques élogieuses de la part des critiques et du public et ce puissant box-office pour démarrer. Il ne fait aucun doute que la principale raison à cela était l’inclusion des anciennes stars de Spider-Man Andrew Garfield et Tobey Maguire, ainsi que le retour de certains anciens méchants préférés des fans, notamment Green Goblin, Doc Ock et Electro, joués par d’autres rapatriés. Willem Dafoe, Alfred Molina et Jamie Fox respectivement. Maintenant, la nouvelle version du film promet plus de séquences de tous ces personnages et plus encore, y compris cette scène post-crédits.

La sortie originale du film comportait la première bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie comme scène finale post-générique. Bien sûr, maintenant, cette bande-annonce n’est plus pertinente, alors les gentilles personnes de Marvel Studios ont inclus une toute nouvelle scène pour ajouter la cerise sur le gâteau, qui suit la scène de mi-crédits mettant en vedette Tom Hardy’s Venom.

Qu’y a-t-il dans Spider-Man: la nouvelle scène de post-crédits de No Way Home?

Marvel Studios propose deux types de scènes post-crédits, celles qui ajoutent à l’avenir de la franchise et celles qui ne sont là que pour s’amuser un peu. Spider-Man : Pas de retour à la maison déjà présenté l’un des premiers types, car la scène de mi-crédits voit Eddie Brock de Tom Hardy dans un bar de la chronologie du MCU, d’où il est aspiré dans son propre monde mais laisse derrière lui un petit morceau de Venom.

Donc, bien que cela puisse rendre la nouvelle scène post-crédit juste là pour rire, comme Spider-Man: loin de chez soi la nouvelle scène se connecte directement à la fin du film et propose des réponses à certaines des grandes questions que les fans se posent sur l’avenir de Spider-Man. Tout cela est une bonne raison pour la réédition du film, et avec le box-office ayant connu des difficultés au cours des deux dernières semaines, il y a de fortes chances que Spider-Man : Pas de retour à la maison pourrait être de retour au sommet des charts une fois de plus. Reste à savoir si la fréquentation sera suffisante pour pousser le film au-delà du cap des 2 milliards de dollars, mais ce ne sera certainement pas une surprise de voir cela se produire.

Spider-Man : Pas de retour à la maison est de retour dans les salles maintenant pour une durée limitée, alors attrapez-le pendant que vous le pouvez.