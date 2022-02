Horizon Forbidden West: The Last Ornament – Comment terminer les ruines de la relique Night of Lights – procédure pas à pas

Dans Horizon Interdit Ouest il y a un total neuf ruines reliquesque vous devez trouver et dont vous devez résoudre les énigmes, l’un des mystérieux vous attend comme récompense ornements. Mais pour la neuvième et dernière ruine relique, vous devez faire des travaux préliminaires, sinon cet endroit n’est pas disponible pour Aloy.

Mais ne vous inquiétez pas, car nous vous avons déjà dit comment vous le faites huit autres ruines reliques trouve et maîtrise, nous vous expliquons donc dans ce Guider aussi exactement comme toi la relique ruine nuit des lumières pouvez trouver et ce que vous devez faire pour la dernière énigme des anciens à l’air.

Night of Lights : préparez-vous

Contrairement aux huit autres ruines reliques, vous ne pouvez pas simplement trouver Night of Lights dans le monde ouvert, vous devez d’abord les trouver faire des travaux préparatoires. Tout d’abord, terminez les huit ruines de reliques de Les horreurs au début de votre voyage île aux tourstout à l’ouest de la carte.

Si vous l’avez fait, vous devez également terminer la mission principale La mer de sable ont terminé, c’est-à-dire Poséidon doit déjà être en possession d’Aloy et Morlund et son illustre compagnie besoin de plus Las Vegas construit une colonie. Ce n’est que lorsque vous avez rempli ces deux conditions que vous pouvez la dernière ruine relique Trouver.

Stemmur à la tour des larmes devriez-vous maintenant avec un point d’exclamation vert apparaître, c’est-à-dire l’homme bon une mission secondaire a pour vous. Parlez-lui et la quête Night of Lights s’activera automatiquement. A partir de maintenant tu peux le refaire sous le désert allez et commencez votre recherche du neuvième ornement.

© Sony Interactive Entertainment.

Horizon Forbidden West: guide complet des ruines de la relique Night of Lights

Retournez là où vous avez rencontré Stemmur et Morlund pour la première fois et descendez jusqu’ici. retour à Las Vegas. Bien sûr, vous pouvez également utiliser votre parapente pour atteindre le rez-de-chaussée en toute sécurité. Le marqueur vous guidera au sud/sud-estoù vous pouvez entrer dans le bâtiment correspondant.

A gauche de la réception et la porte verrouillée, au nord, tu en trouveras une support sur le mur, que vous pouvez atteindre avec votre grappin. Grimpez puis suivez les escaliers jusqu’à l’étage supérieur où, juste à côté d’une caisse et derrière une clôture à mailles losangées, scanner une note violette pouvez.

Maintenant vous avez les trois derniers chiffres du codedont vous avez besoin pour ouvrir la porte de l’ornement: 135. Dans la même zone, au nord-est, vous pouvez maintenant sauter à travers un trou dans la clôture et jeter un œil à les deux boîtes empilées à l’ouest de celui-ci. Tirez la caisse supérieure vers vous aussi loin que possible et vous pourrez tirer le bas.

Poussez la caisse vers l’ouest et en haut de la rampe, où vous les placez sur le mur est. Regardez maintenant vers le nord, où vous une troisième boîte repérez-le et tirez-le vers le bas avec votre grappin. De cette position, descendez également la première caisse vers vous, qu’il vous suffisait de repousser pour pouvoir sortir la caisse inférieure.

Positionnez maintenant l’une des deux cases à côté de la rampe et donc en dessous de la première case que vous avez précédemment poussée vers le haut de la rampe, autour des deux à nouveau empiler. Pousser la double caisse quelques mètres au nord, directement sur le grillageet vous pouvez grimper et sauter par-dessus la barrière.

De là, allez dans la zone coupée sous votre position et ouvrez le trappe dans le sol avec votre fidèle grappin. Glissez-vous maintenant dans le puits et dirigez-vous vers le nord/nord-ouest, où vous ouvrez un autre accès au puits de maintenance et à l’extérieur derrière celui-ci un mur fissuré des larmes.

Entrer le espace de bureau derrière et vous pouvez déjà voir le message suivant surligné en violet. Scannez celui-ci aussi et Aloy l’obtiendra deuxième partie du code à l’ornement, à savoir les trois premiers chiffres : 739. Revenez maintenant à la porte verrouillée, vous pouvez simplement sauter à travers la zone et atteindre rapidement l’entrée du bâtiment.

Interagissez avec le terminal à côté de la porte verrouillée et entrez le code numérique complet : 739135. Vous pouvez maintenant empocher le neuvième et dernier ornement dans Horizon Forbidden West, avec lequel vous retournerez immédiatement à Stemmur, qui vous donnera le légendaire gant de chopper en récompense Le retour des ancêtres passe la main.