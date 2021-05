Couleurs de contrôleur PS5 alternatives apparemment en route

Sony était destiné à inonder le commerce de détail avec des couleurs alternatives de contrôleur DualSense à quelque point, la question a toujours été: lorsque? Pardonnez la source fragile, mais le site Web espagnol Area Jugones – réputé, apparemment, pour PS Plus fuites dans le passé – a entendu dire que de tout nouveaux pads PS5 sont en route.

Selon le site Web, il y aura deux couleurs différentes pour compléter l’option blanche et grise existante: rouge et noir et noir et gris. Le site n’a pas d’images ou de documentation pour étayer la spéculation, mais c’est une rumeur facile à croire, n’est-ce pas? Le noir et gris, en particulier, est presque garanti à un moment donné – quelle que soit la validité de cette histoire.

Il n’y a pas de date de sortie provisoire mentionnée dans le rapport, bien que le site indique qu’ils seront lancés «très bientôt», selon ses contacts internes. Vraisemblablement, cela les rattacherait à l’été – en supposant que tout cela soit vrai, bien sûr. Avec la console PS5 approchant une base d’installation de 10 millions d’unités, le timing nous semble juste.