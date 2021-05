Découvrez à quoi ressemblent Sebastian Stan et Lily James dans ‘Pam & Tommy’

TOMMY HILFIGER Sac Bandoulière Th Essence Tommy Hilfiger

Pour la saison à venir, faites sensation avec ce superbe sac à bandoulière de la ligne Th Essence au look frais et lumineux.Ce sac à main pour femme est composé de toile enduite, une matière souple et facile à entretenir.Découvrez le logo TH de la marque dans un empiècement métallique doré sur le devant.Ce sac à bandoulière bicolore de chez Tommy Hilfiger est une pièce tendance à ne surtout pas rater.L'indémodable marque américaine vous propose un sac à main de petite taille qui vous accompagnera parfaitement le temps d'une balade en ville.À l'intérieur de ce sac, se trouve une poche simple dans laquelle pourront se glisser vos petits objets tels que vos clés.Choisissez de porter ce sac à bandoulière Th Essence signé Tommy Hilfiger croisé ou sous le bras grâce à sa bandoulière réglable.Pour un look branché, associez ce sac à main à une tenue décontractée.