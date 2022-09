Entre Apple Maps ou Google Maps, les utilisateurs sont clairs

Les cartes et les applications de navigation sont utilisé par des millions de personnes quotidiennement pour atteindre leurs destinations. Ils sont tellement intégrés dans notre vie quotidienne que nous les tenons pratiquement pour acquis ; nous les utilisons presque tous.

Parmi eux, il y en a deux qui se démarquent : Google Maps et Apple Maps. L’alternative Google est l’une des plus complètes, et elle dispose d’une multitude d’astuces et de fonctions pour pouvoir en tirer le meilleur parti. De son côté, Apple tente depuis un certain temps de convaincre les utilisateurs d’utiliser son application, mais comme elle est exclusive à iOS, sa signification est compliquée.

Eh bien, dans une enquête menée par SlashGear, les utilisateurs ont clairement exprimé leur préférence.

Google Maps l’emporte de manière écrasante

Le point de vente a demandé à ses lecteurs quelle application GPS ils préféraient utiliser, et la réponse ne laisse aucun doute : 60,37% des personnes interrogées préfèrent Google Maps à toute autre solution. Le succès du service Google réside dans le fait qu’il peut être utilisé sur n’importe quelle plate-forme, et donc plus d’utilisateurs peuvent y accéder.

En second lieu Apple Maps apparaît avec 17,86% des suffrages. Dans la mesure où l’application peut être plus ou moins pratique, la vérité est que sa pénétration est bien inférieure à celle de Google car elle est limitée aux appareils de la firme de Cupertino.

En troisième lieu nous avons Waze et son suivi d’itinéraire dynamique avec 15,65% des voix. Waze travaille également sous l’égide de Google après son acquisition en 2013. Il est également souvent comparé à Google Maps, bien que les deux applications n’offrent pas exactement les mêmes fonctionnalités. Cela ressemble beaucoup, mais ce n’est pas identique.

En quatrième place est Navigation TomTomGo avec 5,27 % des suffrages. Son principal attrait réside dans les plus de 100 options de navigation vocale (ce qui le place au-dessus de certains de ses concurrents directs), mais ce n’est pas suffisant pour remonter dans le classement.

Le classement se termine par Gaia GPS et ses 0,85% des voix. Cette application propose des cartes personnalisées, des outils de routage intelligents et des cartes hors ligne, mais elle n’est pas très populaire au-delà d’un petit cercle d’utilisateurs.

Comme vous pouvez le voir, Google Maps est préféré parmi les plus utilisés. Non seulement à cause de son bon fonctionnement, mais aussi à cause de la commodité de pouvoir l’avoir n’importe où, à tout moment. Et tout semble indiquer qu’il continuera d’occuper encore longtemps la première place.

