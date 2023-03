Scream va-t-il revenir sur le petit écran ?

Crier s’est avéré être l’une de ces franchises qui a su trouver un moyen de revivre et de s’adapter aux temps changeants sans perdre son essence. Avec la première de son cinquième opus l’année dernière et le succès de la sixième partie lors de son premier week-end, il ne fait aucun doute que Ghostface est de retour pour le long terme.





Cependant, il y a un écran qui Crier ne pouvait toujours pas entièrement conquérir. En 2015, bien avant son retour triomphal dans les salles, la saga d’horreur a tenté de briller à la télévision avec une série qui ne durerait que trois saisons et qui n’a jamais été complètement établie pour que le fandom l’adopte dans le cadre de la marque, même bien que le créateur original Wes Craven ait été derrière le projet avant son décès.

Mais tout n’est pas perdu et Crier pourrait revenir au petit écran à un moment donné. Ou du moins c’est ce que croit le producteur William Sherak, comme il l’a révélé à Deadline :

« Dans le succès, je pense que [writer] Kevin et Wes ont créé Ghostface, parce que n’importe qui peut porter le masque, cela vous donne en quelque sorte la possibilité d’avoir des histoires illimitées, n’est-ce pas ? Vous n’essayez pas de comprendre comment garder un personnage spécifique en vie. C’est toujours quelqu’un de nouveau, donc vous avez la possibilité de continuer. Je vais vous dire, s’ils nous laissent faire, nous serions ravis. Je pense que c’est un peu la réponse. L’avantage que [producer] Paul [Neinstein] et moi [have] que beaucoup de gens n’ont pas est… un partenaire de génie qui se trouve être un écrivain. »

Nul doute que s’il y a un bon moment pour étendre la franchise, c’est bien celui-là, compte tenu du succès qu’elle a encore une fois rencontré grâce à ses deux dernières productions, non seulement auprès de son public mais aussi auprès de la critique, qui a même appelé Cri VI le meilleur depuis l’original.





De quoi parle Scream VI ?

Après les meurtres de Woodsboro en 2022, les sœurs Samantha et Tara Carpenter et les jumelles Chad et Mindy Meeks décident de quitter leur maison natale pour commencer un nouveau chapitre de leur vie à New York, pour se retrouver mêlées à une tuerie par un nouveau assassin sous le masque de Ghostface.

Cri VI met en vedette Melissa Barrera dans Sam, Jenna Ortega dans Tara, Mason Gooding dans Chad et Jasmin Savoy Brown dans Mindy, les survivants du précédent épisode. Ils seront rejoints par les vétérans de la franchise Courteney Cox et Hayden Panettiere en tant que Gale Weathers et Kirby Reed. Les nouveaux ajouts incluent Dermot Mulroney en tant que détective Bailey, Liana Liberato en tant que Quinn Bailey et Jack Champions en tant qu’Ethan Landry, entre autres.