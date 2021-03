Regardez la vice-présidente Kamala Harris parler avec des astronautes de la NASA dans l’espace pour le Mois de l’histoire des femmes

Le vice-président américain Kamala Harris a lancé un appel spécial à la Station spatiale internationale (ISS) pour célébrer le Mois de l’histoire des femmes et certains des travaux révolutionnaires que les astronautes accomplissent en orbite.

La NASA a partagé une vidéo de la conversation entre Harris et les astronautes Shannon Walker et Kate Rubins, qui travaillent actuellement à bord de l’ISS pour une mission de six mois. L’appel, que la NASA a publié sur YouTube mercredi 24 mars, a eu lieu au cours du Mois de l’histoire des femmes.

« Salutations de la Maison Blanche, où je suis en ce moment », a déclaré Harris avec enthousiasme au début de la vidéo. « Félicitations pour tout votre succès et pour le simple fait d’être des femmes dans l’espace – vous êtes tous des modèles incroyables. »

Vidéo: Le VP Kamala Harris appelle la station spatiale! Discussions avec Shannon Walker et Kate Rubins de la NASA

En rapport: 20 femmes pionnières en astronomie et astrophysique

Harris a interrogé Walker et Rubins sur la recherche sur laquelle ils travaillent actuellement et pour partager des conseils pour les enfants qui pourraient être intéressés à devenir astronautes ou scientifiques.

« Je ne pense pas qu’aucun de nous ait jamais vraiment pensé que nous serions des astronautes », a déclaré Rubins, qui a été la première personne à séquencer l’ADN dans l’espace, dans la vidéo. « Donc, j’encouragerais tous ceux qui y pensent même, ne vous retenez pas. Tous nos membres d’équipage font ce que nous faisons parce que nous l’aimons. Nous aimons chaque minute. »

Certaines des recherches menées aujourd’hui sur la station spatiale comprennent l’étude de milliers de minuscules vers pour voir comment la force musculaire change dans l’environnement de l’espace, et le travail avec des satellites flottants qui faciliteront les futures explorations de la Lune et de Mars.

Ces satellites, appelés Astrobees, travaillent aux côtés des astronautes de manière autonome ou via une télécommande. Les robots sont conçus pour effectuer des tâches et des tâches de routine autour de la station spatiale, telles que documenter des expériences, travailler ensemble pour déplacer des cargaisons ou aider à retrouver des équipements perdus. Les astronautes testent la technologie robotique afin que les Astrobees puissent un jour entretenir les futurs vaisseaux spatiaux pendant que l’équipage est absent, a expliqué Walker dans la vidéo.

« La science est un travail difficile et les gens ont peur des cours, et ils pensent que c’est rigoureux et que ça va être trop dur pour eux », a déclaré Rubins dans la vidéo. « La science est incroyable – c’est tellement amusant, cela rend chaque jour amusant, et nous adorons ça. Nous adorons faire de la science dans l’espace. »

Harris a exprimé sa gratitude pour le travail des astronautes et leur a invité à venir visiter la Maison Blanche à leur retour sur Terre.

Le mois dernier, j’ai parlé avec les astronautes Dr. Shannon Walker et Dr. Kate Rubins à bord de la Station spatiale internationale. Ils donnent l’exemple aux petites filles du monde entier pour rêver grand, diriger avec conviction et se considérer comme les scientifiques et les astronautes de demain. pic.twitter.com/tQR5lK7JSY24 mars 2021 En savoir plus

«Le mois dernier, j’ai parlé avec les astronautes Dr. Shannon Walker et Dr. Kate Rubins à bord de la Station spatiale internationale. Ils donnent l’exemple aux petites filles du monde entier pour rêver grand, diriger avec conviction et se considérer comme des scientifiques et des astronautes. de demain, » Harris a déclaré dans un tweet.

Ce n’était pas la première fois que Harris appelait la station spatiale depuis son entrée en fonction. En février, elle a appelé le laboratoire en orbite pour féliciter l’astronaute de la NASA Victor Glover d’être devenu le premier astronaute noir à effectuer une mission de longue durée vers la station spatiale. Glover, qui est arrivé à l’ISS sur une capsule SpaceX Crew Dragon en novembre, en est maintenant à quatre mois de son séjour prévu de six mois.

Suivez Samantha Mathewson @ Sam_Ashley13. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.