Laurence Fishburne dit que John Wick 4 sera le meilleur à ce jour

Tous les trois John Wick les films ont été stellaires, mais peut-être que le meilleur de la série est encore à venir. John Wick : Chapitre 4 a encore un autre retard, repoussant la suite à 2023, mais Laurence Fishburne dit que cela vaut la peine d’attendre. L’acteur, qui était auparavant le Bowery King, reprendra son rôle dans le quatrième film. Comme dit à Collider, il dit que celui-ci est le « meilleur à ce jour ».

« En tant que fan, pas seulement en tant que personne qui en fait partie, et cela est basé sur la lecture du script, ce sera le meilleur à ce jour. »

Laurence Fishburne est l’une des rares stars de la franchise qui rejoindra Keanu Reeves dans la suite. Nous verrons également les retours de Lance Reddick en tant que Charon et Ian Macshane en tant que Winston, chacun étant des membres essentiels du Continental. Les nouveaux arrivants de la franchise qui jouent également le rôle incluent Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Clancy Brown. Chad Stahelski revient en direct John Wick : Chapitre 4. Le scénario, qui est le premier de la série à ne pas inclure l’implication du créateur de John Wick, Derek Kolstad, a été écrit par Shay Hatten et Michael Finch. Stahelski produit avec Basil Iwanyk et Erica Lee.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Il existe également des plans provisoires pour développer un cinquième film. À l’origine, le plan était de tirer John Wick 5 dos à dos avec le quatrième chapitre, mais cela a été annulé à la lumière de la pandémie. John Wick : Chapitre 4 a également subi plusieurs retards importants, et il était, à un moment donné, prévu d’affronter Les résurrections matricielles, un autre quatrième volet d’une franchise Keanu Reeves. Curieusement, la nouvelle de John Wick : Chapitre 4 obtenir un autre retard jusqu’en 2023 arrive juste quand La matrice 4 est en avant-première dans les salles de cinéma.

« Je pense que [Stahelski and Wachowski] ont une vraie affection l’un pour l’autre, et je sais que Chad décrit toujours le fait d’aller à l’école de cinéma Wachowski », a récemment déclaré Reeves à propos de la John Wick 4 et La matrice 4 réalisateurs, notant que Stahelski joue également « Handsome Chad » dans le nouveau film. « Chad était mon cascadeur dans la trilogie et je pense que Lana, la réalisatrice et scénariste, apprécie Chad et son cinéma. Et il y avait beaucoup de choses que Lana essayait d’intégrer en termes de vie et d’art pour tous les gens de la film et artistes dans le film. Et je pense que pour elle, cela lui a fait rire que Chad était le mari de l’homologue de Trinity Matrix. »





La franchise John Wick devrait également s’étendre au-delà du personnage principal. Il y a une série télévisée préquelle qui est en préparation et qui s’appelle The Continental. Il mettra en vedette Colin Woodell en tant que jeune Winston avec Mel Gibson en co-vedette. Il est également prévu de développer d’autres retombées pour le grand écran. En octobre, il a été rapporté qu’Ana de Armas était en négociations pour jouer dans un John Wick film dérivé.

John Wick : Chapitre 4 devrait maintenant sortir en salles le 24 mars 2023.





La nouvelle bande-annonce de Disney Death on the Nile n’essaie pas de cacher Armie Hammer Mort sur le Nil était l’un des films obtenus grâce à la reprise de Disney’s Fox, mais cela a entraîné un choix difficile quant à l’inclusion d’Armie Hammer.

Lire la suite





A propos de l’auteur