The Glory : la série Netflix aura-t-elle une partie 3 ?

La série créée par Kim Eun-sook et An Gil-ho fait fureur sur Netflix. Une deuxième ou troisième saison de La Gloria a-t-elle été annoncée ?

©NetflixThe Glory a créé la partie 2 de sa première saison.

La portée mondiale de Netflix a permis à la plateforme de streaming de présenter des contenus du monde entier dans son catalogue. Et c’est ainsi que le série coréenne ils sont devenus la grande attraction du N rouge. La gloirepar exemple, est l’un des drames les plus regardés. Aura-t-il la partie 3 dans le service d’abonnement ?

Sorti en décembre 2022, le dark k-drama rejoint Netflix avec 8 épisodes créés par Kim Eun-sook et An Gil-ho. Les chapitres n’ont pas tardé à mener les tendances et la plateforme a rapidement annoncé qu’une partie 2 de la première saison arriverait. Cette première est maintenant disponible en streaming, complétant un total de 16 épisodes.

+ De quoi parle La Gloria sur Netflix

La gloire a pour caractère central Lune Dong-eun, une femme qui se sent tourmentée par ses camarades de classe. Elle a subi de terribles abus à l’école et personne ne peut l’aider dans cette circonstance. Bien qu’au début il sombre dans le désespoir, il décide finalement quelle sera sa nouvelle mission dans la vie : mettre en branle un plan élaboré de vengeance et faire payer les responsables pour ce qu’ils ont fait.

+ La Gloria : aura-t-elle une autre saison sur Netflix ?

De nombreux utilisateurs se demandent si la fiction captivante mettant en vedette Song Hye-kyo et Lee Do-hyun aura une troisième partie. La vérité est que les fans de k-drama veulent toujours en savoir plus sur cette vengeance implacable contre le groupe d’abuseurs qui a ruiné l’enfance du protagoniste. Dans ce cas, il pourrait s’agir d’une deuxième saison, puisque les nouveaux épisodes diffusés correspondent au premier.

Cependant, Netflix n’a pas encore donné de nouvelles d’une troisième ou deuxième saison. La vérité est que l’histoire a culminé et n’a peut-être pas besoin de suite. Quoi qu’il en soit, un spin-off ou une préquelle – détaillant le temps passé par Moon Dong-eun à l’école – pourrait être l’un des projets que le N rouge devrait envisager.

