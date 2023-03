Les Simpson : la scène qui aujourd’hui est un super mème et ils l’ont presque retirée de l’épisode

in

Curiosités

La série créée par Matt Groening, disponible dans son intégralité sur Star+, a laissé de nombreuses scènes aujourd’hui resignifiées par les réseaux sociaux.

© IMDbLes Simpsons.

Au fil des ans, Les Simpsons ils ont grandi au sein de la culture pop pour devenir une partie inséparable de nos vies. Presque tout ce qui se passe dans la vraie vie peut être expliqué, d’une certaine manière, avec une séquence de cette série créée par Matt Groening. Sans oublier maintenant qu’il peut être vu complet dans Étoile+où nous pouvons revoir chaque épisode à la recherche de nouveaux mèmes.

Et en parlant d’images resignifiées par les réseaux sociaux, il y a un mème qui existe depuis des années et qui est né d’un des meilleurs épisodes de la série : celui sur « Marge contre le monorail ». Dans cette histoire, nous voyons un homme d’affaires qui vient Springfield avec une entreprise insolite : l’installation d’un monorail en ville.

La vérité est que ce nouveau moyen de transport n’a rien de nouveau et c’est l’ingéniosité de Bart et Homère (avec un peu de chance, bien sûr) celui qui doit entrer en jeu pour éviter une catastrophe. Dans cet épisode, l’un des acteurs invités est Léonard Nimoyqu’il joue lui-même et qui a une phrase bien connue vers la fin : « J’ai déjà rempli ma mission ici ».

« Je lui ai proposé de dire : ‘j’ai déjà rempli ma mission ici' »compté Al-Jeanshowrunner actuel de la série, dans une interview avec regarde qui j’ai trouvé. Ainsi, il a révélé : « Il y a eu une grosse polémique dans la salle, parce qu’il a disparu, vous savez, comme un personnage de Star Trek. Du coup, on quittait la réalité dans un chapitre normal et ça n’était pas arrivé avant ». Heureusement pour les fans, le vote a été favorable, la scène est restée et nous a offert l’un des meilleurs mèmes.

+Le camée qu’ils voulaient pour ce chapitre des Simpsons

Bien que la série ait eu la participation de Léonard Nimoyqui est ensuite revenu sur d’autres épisodes, l’idée de départ était d’avoir un autre acteur de Star Trek: Georges Takei. comme dit Al-Jeanla star de la série de science-fiction a décliné l’invitation car elle avait fait partie d’un entourage de transport et ne voulait pas se moquer des monorails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?