« Los Irregulares »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur les personnages légendaires de Sir Arthur Conan Doyle, « The Irregulars » (« The Irregulars » dans sa langue d’origine) est une série de Netflix se déroule dans le Londres victorien, où un gang d’adolescents délinquants en difficulté est truqué pour résoudre des crimes pour le sinistre docteur Watson et son mystérieux partenaire commercial Sherlock Holmes.

Alors que les crimes prennent une horrible teinte surnaturelle et qu’une puissance sombre augmente, les Irréguliers doivent s’unir pour sauver Londres, d’autres et potentiellement le monde entier.

Alors que les cauchemars de Jessie s’aggravent, Bea accepte la proposition du Dr Watson d’enquêter sur le vol de quatre bébés, cependant, l’affaire devient étrange et surnaturelle lorsque des corbeaux contrôlés apparaissent qui n’arrêtent pas de les chasser. Les oiseaux obéissent à un homme mystérieux qui cherche son bébé perdu.

Bea reçoit l’aide de Léopold, un prince qui cache sa véritable identité, mais celui qui sauve la situation est Jessie, qui, consciente de ses pouvoirs, touche le bras de l’homme et l’aide à se souvenir de ce qui s’est réellement passé avec sa fille et découvre comment il obtenu le contrôle des oiseaux.

L’homme de Lino a manipulé Jessie pour trouver la fissure et obtenir tout son pouvoir (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DES «IRRÉGULIERS»?

Dans chaque épisode de « Irrégulier», Les jeunes enquêteurs résolvent différents cas mystérieux, tels que la personne qui vole les dents des enfants, le meurtre atroce d’un membre important d’une société secrète lié au paranormal et le vol d’une série de parties humaines.

Tous ces cas sont liés à des affaires paranormales, au Linen Man et à la sécurité de Londres. Après avoir découvert que Watson a sauvé Sherlock et non sa mère Alice la première fois que la faille a été ouverte, Bea le confronte jusqu’à ce qu’il avoue qu’il a sauvé Holmes par amour.

Après que l’homme de lin ait piégé Jessie dans ses cauchemars, Bea, Watson et Holmes commencent à suivre l’Ipsissimus et essaient de le capturer avec l’aide de l’homme les corbeaux, et bien qu’ils réussissent à l’attraper, Sherlock le laisse s’échapper et va même avec lui. . Qu’as-tu dit pour le convaincre?

Le prince Léopold a utilisé ses influences pour libérer Billy, a également proposé d’aider « The Irregulars ». Pendant ce temps, grâce au soutien de ses amis, Jessie se libère de ses cauchemars et est prête à affronter l’homme de lin qui, avec Holmes, trouve la fissure.

Quand Linen Man utilise les peurs de « Les irréguliersPour les arrêter, Jessie le touche, lui fait ressentir la douleur de toutes ses victimes et le bat. Pourtant, le cri est de nouveau ouvert et menace de transformer tout Londres en purgatoire permanent.

La seule responsable de tout est Alice, qui veut récupérer sa fille et vivre avec le père de Sherlock, Bea et Jessie. Cette dernière sait que ce n’est pas une bonne idée et après avoir convaincu sa sœur aînée, ils unissent leurs forces pour combler l’écart même si cela signifie perdre leur mère.

Finalement, Alice retourne dans son monde et Sherlock décide de la suivre. Bien sûr, Watson incapable d’abandonner Holmes essaie de l’arrêter, mais quand Jessie est à nouveau aspirée dans la faille, il doit décider qui sauver. Cette fois, il sauve la sœur de Bea et a le cœur brisé.

Mais il n’est pas le seul, car Léopold annonce à Bea qu’il n’a d’autre choix que d’épouser un membre de la royauté, malgré l’amour qu’il ressent pour elle, c’est quelque chose qu’il a promis en échange de la liberté de Billy.

Sherlock a décidé de suivre sa bien-aimée dans une autre dimension à la fin de « The Irregular » (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES «IRRÉGULIERS»?

Apparemment dans le dernier chapitre, probablement dans un nouveau lot d’épisodes de « Les irréguliers« Watson continuera à travailler avec le groupe de jeunes protagonistes bien qu’il ne les manipulera plus comme avant.

Aussi, qu’arrivera-t-il à Sherlock et Alicia? Reviendront-ils dans le monde des vivants? Est-ce que Bea et Jessie essaieront de récupérer leurs parents? Watson abandonnera-t-il vraiment Holmes? Sherlock avec Alice est-il au purgatoire ou était-il piégé dans une autre dimension? Léopold épousera-t-il la femme que sa mère lui a imposée ou trouvera-t-il un moyen de rentrer à Bea? Qu’arrivera-t-il à Billy? Et entre Jessie et Spike?

D’autre part, l’homme du linge a mentionné qu’il avait un fils avec qui il voulait jumeler Jessie pour avoir plus d’Ipsissimus dans la famille. Était-ce un mensonge ou ce fils pourrait-il se venger dans la saison deux?