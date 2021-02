Le nouveau Samsung Galaxy M62 arrive avec une batterie géante et un processeur haut de gamme

Samsung a présenté le Galaxy M62, le modèle le plus puissant à ce jour de la série Galaxy M, avec une batterie géante et un processeur haut de gamme.

Un nouveau smartphone vient d’être ajouté au catalogue mobile de Samsung pour 2021. Par le biais de son site Web pour la Thaïlande, la société a présenté au monde le nouveau Samsung Galaxy M62, l’appareil de la série Galaxy M le plus avancé à ce jour.

C’est un terminal qui atterrit avec un Énorme batterie d’une capacité de 7000 mAh et un processeur haut de gamme, qui était autrefois utilisé pour donner vie au Samsung Galaxy Note10.

Et si tout cela vous est familier, c’est tout à fait normal. Et est-ce que le nouveau Samsung Galaxy M62 est la version internationale du Galaxy F62 lancé par Samsung en Inde il y a à peine quelques semaines.

Samsung Galaxy M62, toutes les informations

Samsung Galaxy F62 / M62 Caractéristiques Dimensions 163,9 x 76,3 x 9,5 mètres, m

218 grammes Écran Super AMOLED Plus 6,7 pouces Résolution 1080 x 2400 (FullHD +) Processeur Exynos 9825

Huit cœurs à 2,73 GHz + 2,4 GHz + 1,95 GHz RAM 8 Go Système opératif Une interface utilisateur 3 basée sur Android 11 Espace de rangement 256 Go extensible par microSD Appareils photo Arrière: 64 MP f / 1,8 + 12 MP f / 2,2 + 5 MP f / 2,4 + 5 MP f / 2,4

Avant: 32 MP f / 2.2 Tambours 7000 mAh avec charge rapide de 25 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB 2.0 Type C, Dual SIM

Ne vous attendez pas à trouver des différences entre ce Galaxy M62 et le Galaxy F62 présenté il y a quelques semaines: ils sont exactement le même mobile.

Par conséquent, nous rencontrons à nouveau un terminal avec un écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces à résolution Full HD +, processeur Exynos 9825 huit cœurs et 8 Go de RAM.

Le joyau de la couronne de sa volumineuse fiche technique est, sans aucun doute, le Batterie d’une capacité de 7000 mAh, équipé d’une charge rapide jusqu’à 25 W de puissance via USB Type C. Cette batterie promet atteindre, voire dépasser deux jours d’utilisation avec l’appareil.

Les 7 mobiles Samsung avec le plus de batterie (2021)

En plus de cela, le terminal dispose d’un système de caméra composé de quatre capteurs, dirigé par un Appareil photo 64 mégapixels accompagné d’un capteur avec objectif ultra grand angle 12 mégapixels et deux capteurs supplémentaires 5 mégapixels chacun.

Samsung Galaxy M62 prix et où acheter

Le Samsung Galaxy M62 sera annoncé mondialement le 3 mars. Ce sera alors lorsque la marque officialisera les données relatives à sa disponibilité au niveau mondial, y compris le prix et date de sortie dans les différentes régions de la planète.

Cependant, si l’on prend en compte les informations que l’on connaît déjà sur le Galaxy F62, on sait que le terminal devrait se lancer dans un prix proche de 330 dollars ou 272 euros selon l’équivalence actuelle.

Rubriques connexes: Mobile, Samsung, Samsung Galaxy

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂