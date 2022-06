Uma Thurman nominée pour le Hollywood Walk of Fame

Il a été annoncé que Uma Thurman recevra une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, et cette nouvelle fera certainement sentir à de nombreux cinéphiles qu’il était temps. Vendredi, la liste complète a été révélée après que les sélections aient été réduites parmi plusieurs centaines de nominés. Dans une vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous, par variété, la présidente du comité de sélection du Walk of Fame et Walk of Famer Ellen K divulgue la liste complète.

La nomination de Thurman représente la catégorie des films cinématographiques. Les autres acteurs qui la rejoignent avec leurs propres nominations sont Chris « Ludacris » Bridges, Bill Pullman, Vince Vaughn et John Waters. Paul Walker et Juanita Moore seront également intronisés à titre posthume. Côté télé, Le Mandalorien le créateur Jon Favreau a été nominé aux côtés de Mindy Kaling, Martin Lawrence, Ralph Macchio, Garrett Morris et Ellen Pompeo.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans un communiqué, Ellen K a déclaré : « Le jury a soigneusement sélectionné ces personnes talentueuses et nous avons hâte de les célébrer alors qu’elles font partie de l’histoire d’Hollywood avec le dévoilement de leur star sur la passerelle la plus célèbre du monde ! »

Uma Thurman

Un groupe à part

Uma Thurman a été largement célébrée pour son travail d’actrice, notamment dans plusieurs films de Quentin Tarantino. Elle est devenue célèbre dans le classique de 1994 Pulp Fiction dans le rôle de Mia Wallace, un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle. Tarantino a mis Thurman dans le rôle central lorsqu’il l’a choisie comme chef de file dans le Kill Bill films qui consistaient en deux épisodes sortis en 2003 et 2004. Le cinéaste a taquiné en faisant Kill Bill 3 avec Thurman comme son dernier long métrage, mais elle ne voit pas cela se produire de si tôt.





« Je ne peux vraiment rien vous dire à ce sujet », a déclaré Thurman à propos de Kill Bill 3 en février. « Je veux dire que cela a été discuté au fil des ans. On y a vraiment pensé, mais il y a très longtemps. Je ne le vois pas comme immédiatement à l’horizon. Je déteste décevoir les gens. Tout le monde souhaite que ce soit le cas, mais je pense que ce n’est pas immédiatement à l’horizon.

Au fil des ans, Thurman a joué de nombreux rôles mémorables dans d’autres films, notamment Batman et Robin, Les misérables, Ma super ex petite amieet Percy Jackson et les Olympiens : le voleur de foudre. Plus récemment, elle est apparue dans le drame pour adolescents Stargirl d’Hollywood qui a été créée sur Disney + plus tôt ce mois-ci. Elle a également récemment été vue dans des rôles principaux dans des émissions de télévision Chambres, Soupçonet Super pompé.





Thurman devrait également retrouver Pulp Fiction et Kill Bill co-star Samuel L. Jackson dans le prochain thriller comique La salle de mise à mort, qui met également en vedette Joe Manganiello et Liv Morgan de la WWE. Il a été récemment rapporté que Thurman avait également joué le rôle de la présidente américaine Ellen Claremont dans la prochaine comédie romantique d’Amazon. Madame la Présidente. Avec tant de travail formidable derrière elle et encore plus à venir, Thurman mérite amplement d’être nommée dans la classe Hollywood Walk of Fame de 2023.