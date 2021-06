Olivia Rodrigo éblouit avec son concert virtuel « Sour Prom »

Olivia Rodrigo est l’une des jeunes chanteuses les plus prometteuses et les plus remarquables du moment. Après une courte et exceptionnelle carrière d’actrice sur Disney Channel, l’artiste de 18 ans a fait ses débuts comme l’un des interprètes musicaux les plus écoutés jusqu’à présent en 2021 avec son premier album « Sour ».

Suite à la sortie de son premier single « Drivers License » en début d’année, Rodrigo n’a cessé de battre des records dans les charts majeurs mondiaux, devenant ainsi la plus jeune chanteuse à atteindre le double numéro un du palmarès Billboard.

En marge de cette vague de succès prometteuse, Olivia Rodrigo a lancé gratuitement « Sour Prom », un mini concert avec un thème « bal » qui a été créé dans la nuit du 29 juin via sa chaîne officielle YouTube, dans lequel la chanteuse présente certaines de ses chansons préférées sur son album.

Olivia Rodrigo a également organisé une soirée « avant-première » environ 30 minutes avant la sortie de « Sour Prom », répondant à quelques questions de ses fans et partageant des histoires sur le tournage, qui a été réalisé sous la direction de Kimberly Stuckwisch.

Après la sortie de son premier album, Olivia Rodrigo est apparue dans des émissions de télévision de premier plan avec des animateurs tels que Jimmy Fallon, l’émission de variétés « Saturday Night Live » et le Grammy Museum. Lors d’un entretien avec NME, le chanteur note que le grand succès de « Drivers License » semblait « absolument irréel » et que la reconnaissance reçue pour la chanson semblait « au-delà de ses rêves les plus fous ».

Le succès de « Sour » a atteint une telle ampleur que Rodrigo a été invité à participer à l’édition 2021 du iHeartRadio Festival à Las Vegas, Nevada, qui est prévue en septembre prochain.