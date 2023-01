Dwayne Johnson fait l’éloge de JK Simmons tout en partageant un nouveau regard sur le père Noël moderne de Red One

Dwayne Johnson adore tenir les fans au courant de ses derniers films, et Red One ne fait pas exception en partageant une autre nouvelle image.

Dwayne Johnson a de nouveau partagé des images de JK Simmons en tant que Père Noël dans leur nouveau film Le rouge. Ayant partagé une image de Simmons pompant du fer en tant que version de super-héros du Père Noël, Johnson a maintenant apporté un autre aperçu de cette nouvelle version de la figure festive qui voit Simmons en costume complet de Père Noël et c’est quelque chose de plus moderne que ce à quoi nous sommes habitués à voir quand il s’agit d’interprétations cinématographiques de St Nick. Découvrez le cliché ci-dessous :





Parallèlement à l’image, Johnson continuait de faire l’éloge de Simmons et faisait certainement tout son possible pour promouvoir le film à chaque occasion. Il a écrit:

« Le Père Noël la rock star. C’est un honneur d’avoir ses six. Une autre semaine de travail solide dans les livres sur notre film de Noël, UN ROUGE. Gagnant d’un Oscar et mec le plus cool du pôle Nord, JK Simmons donne vie au grand et beau cœur du Père Noël. Plus à venir. Retour au travail. »

Le rouge voit Johnson faire équipe non seulement avec Simmons mais aussi avec Chris Evans dans un film de Noël qui, selon The Rock, a la sensation combinée d’un certain nombre de films bien connus. Il taquina :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Pensez que JUMANJI rencontre MIRACLE ON 34TH ST rencontre HOBBS & SHAW avec un soupçon de HARRY POTTER et saupoudré de mon film de Noël préféré de tous les temps, C’EST UNE VIE MERVEILLEUSE… laissez tout cela pénétrer. »

Bien sûr, nous avons vu Johnson faire l’éloge de ses propres films à de nombreuses reprises, et il espère que Le rouge aura plus en commun avec son Jumani films plutôt que son récent passage malheureux en tant que Adam noir. Bien que le film soit devenu son plus grand succès à ce jour, la controverse entourant le film et la place de Johnson dans la DCU a un peu terni le film et au moins Le rouge ne vient pas avec ce genre de bagages.





Dwayne Johnson se verra garantir un autre grand succès en streaming avec Le rouge

Studios Amazon

Tout comme son film Netflix Notice rougele nom de Dwayne Johnson étant attaché à un film d’action de Noël qui présente également des talents comme Simmons et Evans va toujours attirer le public pendant la période des fêtes.

Réalisé par Jake Kasdan, avec un scénario écrit par Chris Morgan, et à partir d’une histoire originale de Hiram Garcia, Le rouge voit Johnson, Simmons et Evans rejoints par Kiernan Shipka (Aventures effrayantes de Sabrina), Lucy Liu (Kill Bill), Mary Elizabeth Ellis (Il fait toujours beau à Philadelphie), Nick Kroll (Ne t’inquiète pas chérie), Kristofer Hivju (Jeu des trônes), et Wesley Kimmel (Le livre de Boba Fett), avec Bonnie Hunt (Jumanji, Histoire de jouets 4) avec le rôle de Mme Claus.

Naturellement, il reste encore un long chemin à parcourir avant la sortie du film vers la fin de 2023, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à beaucoup plus d’images, d’histoires et de développements en coulisses de Johnson via ses réseaux sociaux. Le rouge sortira exclusivement sur Prime Video en novembre/décembre, juste à temps pour les vacances de Noël.