Scandale Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo aurait reçu un chiffre de millionnaire pour ne pas avoir signalé Patrick Dempsey

Les années passent, mais le succès de L’anatomie de Grey ne cesse pas. Bénéficiant d’une longévité que peu de séries ont, cette production de Shonda Rhimes continue d’être l’une des plus choisies par les téléspectateurs. Il existe déjà plusieurs fictions sur les médecins, mais tout de même, l’histoire mettant en vedette Ellen Pompeo semble insurmontable pour beaucoup.

Sorti en mars 2005, L’anatomie de Grey Il a déjà 18 saisons à son actif dans lesquelles il y a eu toutes sortes de scandales. Au fil des années et des différents moments de tournage, on sait que Shonda Rhimes s’est débarrassée de certains acteurs pour différentes raisons. Parmi eux se trouve Patrick Dempsey qui a longtemps donné vie à Derek Shepherd.

D’après ce que James Parriott, l’un des producteurs de la série, a avoué dans le livre L’histoire intérieure de L’anatomie de Grey, Dempsey et Rhimes n’avaient pas de bonnes relations. « Il savait qu’il pouvait arrêter la production quand il le voulait et effrayer les gens. Des gens du réseau et du studio sont venus lui parler. Je pense qu’il en avait juste marre du spectacle. Lui et Shonda se sont attaqués tout le temps» Étaient ses mots exacts.

Cependant, qui est allé plus loin dans ses déclarations et a tant exposé à Ellen Pompeo quant à Patrick, c’était Isaiah Washington. L’acteur a joué le Dr Preston Burke et a parlé, lors d’une interview sur le podcast Tavis Smiley, de l’un des secrets les plus controversés de la distribution. Selon ses dires, la production aurait versé un chiffre millionnaire au protagoniste pour qu’elle ne parle pas des abus de sa co-star.

« Ellen Pompeo a mis 5 millions de dollars sous la table à l’apogée de l’ère MeToo pour ne pas dire au monde à quel point c’était vraiment toxique et dégoûtant. Patrick Dempsey», a avoué l’artiste. En outre, il a également assuré que son partenaire « personne ne voulait de lui dans la série”.

