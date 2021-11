Demon Slayer Saison 2 : Date de sortie et toutes les infos sur l’histoire et distribution

Electronic Arts F1 2021 : Édition standard - PS4

Chaque histoire commence en F1® 2021, le jeu officiel du FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2021. Profitez des toutes nouvelles fonctionnalités de F1® 2021, y compris l’histoire passionnante de « Braking Point », une carrière pour 2 joueurs et une expérience avec le « véritable début de saison ». Dirigez votre équipe vers le haut dans le célèbre mode carrière « Mon équipe » qui couvre dix ans ou affrontez-vous face à face en multijoueurs et sur écran partagé. Laissez-vous emporter par le plus grand spectacle de course de la planète et de la course avec la configuration authentique de vingt pilotes et dix équipes emblématiques de la saison 2021 : - « Braking Point » - la nouvelle histoire passionnante. - Nouvelles façons de jouer : carrière pour deux joueurs et « vrai départ de saison ». - Le célèbre mode « Mon équipe », écran partagé et multijoueurs.