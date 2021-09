Un officier qui a survécu à l’effondrement du WTC revient sur le 20e anniversaire du 11 septembre

Cela fait 20 ans depuis les attentats du 11 septembre et les choses qui rappellent à l’ancien lieutenant David Lim ce jour fatidique ne sont pas toujours si évidentes.

Comme un aperçu d’une femme se précipitant à travers la ville en baskets, ses talons hauts à la main.

« J’ai vu cette femme marcher en portant ses chaussures et tout d’un coup, j’ai commencé à avoir des frissons et à me souvenir de ces moments », a déclaré Lim, 63 ans, à propos d’une expérience récente à Manhattan qui l’a ramené au 11 septembre 2001, lorsque l’ancien officier de police montait les escaliers de la tour nord du World Trade Center alors que des gens passaient devant lui, essayant de s’échapper.

« Toutes ces femmes descendaient, portant leurs chaussures », se souvient-il. « Ils étaient encore dans leurs baskets. Ils n’avaient pas encore changé parce qu’il était encore tôt. C’était juste un spectacle vraiment étrange. Et puis, quand je suis finalement sorti, il y avait des chaussures partout. »

Lim avec son K-9, un Labrador jaune nommé Sirius, avant les attaques. Collection Mémorial et musée du 11 septembre, don du lieutenant David W. Lim, service de police de l’autorité portuaire

Lim, qui travaillait pour l’unité d’explosifs canins du département de police de l’autorité portuaire, était dans son bureau au sous-sol de la tour sud lorsqu’un avion a heurté la tour nord, une expérience déchirante qu’il a racontée à l’ancienne présentatrice de 45secondes.fr, Katie Couric, quelques jours après les attaques.

« Je venais de sentir quelque chose trembler – même dans le sous-sol, je pouvais sentir quelque chose », a déclaré Lim à Couric, expliquant qu’il avait ensuite reçu un appel radio pour que toutes les unités répondent, et s’est précipité vers la place. « L’un des menuisiers m’a informé qu’il y avait un mort sur la place, devant la scène. Je ne suis pas sorti, je suis allé à la fenêtre et j’ai vu la personne et je l’ai appelé. Comme j’appelle à l’intérieur, un autre corps tombe, à environ 50 pieds de celui-ci. À ce moment-là, j’ai réalisé que cela devenait de plus en plus sérieux. «

Lim ne savait pas encore que le vol 11 d’American Airlines s’était écrasé dans le bâtiment, des dizaines d’étages au-dessus de lui. Il est monté à l’étage pour aider, dirigeant les gens vers la sécurité. Il se trouvait au 44e étage lorsqu’il a vu, à travers les fenêtres, un autre avion s’écraser sur la tour sud, envoyant ce qu’il a décrit comme une « boule de feu » vers les fenêtres, le faisant reculer ainsi que d’autres.

Il était en train de descendre lorsque le bâtiment s’est effondré, plus d’une centaine d’étages s’empilant les uns sur les autres. Lim a été piégé dans les décombres pendant près de cinq heures avant d’être secouru, s’échappant avec une commotion cérébrale et des blessures légères.

« Certains jours, c’est comme si c’était hier », a déclaré Lim. « Et certains jours, c’est comme une éternité. »

Bien sûr, ce sont des moments comme ceux-ci – les jours qui approchent d’un anniversaire – qui rendent les événements du 11 septembre plus proches. C’est aussi quand il pense au partenaire qu’il a perdu : son chien policier, Sirius.

Lim se tient à côté d’un portrait de Sirius lors d’une cérémonie commémorative en 2002 dans le New Jersey, avec Sprig, son nouveau partenaire à l’époque. Jeff Christensen / .

« Je me souviens que la dernière chose que je lui ai dite était: » Tu restes ici, je reviendrai te chercher « », a déclaré Lim, expliquant qu’il avait mis Sirius, un K-9 renifleur de bombes, dans son chenil avant de partir. le bâtiment pour aider.

Lorsque les sauveteurs ont trouvé le corps de Sirius dans les décombres des mois plus tard, ils ont pensé à tort qu’ils avaient trouvé des restes humains, car l’une des chemises de Lim était tombée sur le corps du chien et ils n’ont vu que des cheveux blonds sortir du dessous, a déclaré Lim.

La mort l’a dévasté ainsi que ses enfants, alors âgés de 12 et 14 ans, qui connaissaient bien le Labrador jaune.

« Ces chiens rentrent à la maison avec nous », a déclaré Lim. « Quand je suis rentré à la maison, le chien est venu avec moi. Quand je suis allé travailler, le chien est parti avec moi. »

Au début, Lim hésitait à admettre à quel point la perte signifiait pour lui lorsqu’il s’exprimait en public, faisant attention à ne pas offenser ceux qui ont perdu des membres de la famille humaine dans les attaques terroristes.

« Je mentionnerais en quelque sorte Sirius avec désinvolture – ‘Ouais, et j’ai perdu mon chien’ – parce que je ne voulais pas que les gens pensent que je pensais plus à mon chien qu’à leur peuple », a déclaré Lim. « Ce sont les médecins qui m’ont dit: » Écoutez, vous devez accepter la perte de votre chien en tant qu’ami et partenaire avant de pouvoir passer à autre chose. Vous devez arrêter de dire: « Eh bien, ce n’est qu’un chien. Parce qu’il ne l’était pas. »‘

Lim s’agenouille à côté de la plaque de Sirius lors d’une visite au mémorial le 4 septembre 2021. Julius Constantine Motal pour AUJOURD’HUI

Il connaît désormais l’importance d’honorer son défunt partenaire, le seul K-9 à mourir dans les attentats. Sirius fait partie d’une exposition au mémorial du 11 septembre à Manhattan, bien qu’il ne figure pas sur un mur avec les noms des autres policiers tombés au combat. (C’est un point de discorde avec Lim, ainsi que d’autres, qui pensent que le K-9 devrait être honoré comme tout autre officier.)

Cependant, Sirius a une plaque dans un mémorial à Lynbrook, New York, non loin de l’endroit où Lim et sa famille vivent à Long Island, qu’il visite occasionnellement.