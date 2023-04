Charles Baker de Breaking Bad commente son adhésion à Star Wars avec The Mandalorian Cameo

Les derniers épisodes de Le Mandalorien sont venus avec plusieurs camées surprises, bien que de grands fans de Breaking Bad ont peut-être été très heureux de voir une apparition de Charles Boulanger. Dans Breaking Badavec son film de suivi Le Camino, Baker a joué le rôle de Skinny Pete, un ami proche de Jesse Pinkman (Aaron Paul) et Badger (Matt Jones). Avance rapide vers le camée de Baker dans le monde de Guerres des étoiles, qui l’a vu passer de trafiquant de méthamphétamine à Mandalorien. À l’époque, le camée a attiré beaucoup d’attention de la part de Breaking Bad les fans étaient ravis de voir l’acteur apparaître dans une émission complètement différente.





Sur Instagram, Baker aurait également pesé sur son rôle dans Le Mandalorien. Il souligne les similitudes entre les Guerres des étoiles montrer et Breaking Bad, à commencer par la connexion Giancarlo Esposito. En plus de jouer Le Mandalorien‘s Moff Gideon, Esposito avait d’abord construit un empire criminel comme Gustavo Fring dans le Breaking Bad monde, et Baker semble être amusé par ce que les personnages de l’acteur ont d’autre en commun.

« Partout où [Giancarlo Esposito] va créer son empire diabolique, je serai là, avec un mec et son jeune protégé, pour l’arrêter… C’est comme ça », a déclaré Baker sur Instagram, partageant une image d’un article sur son camée.

Alors que Baker n’avait pas encore annoncé son arrivée dans la série, il a récemment montré son amour pour Le Mandalorien. Lors de la célébration de son anniversaire en février, Baker a partagé une image de lui portant des vêtements douillets Mandalorien tenue complète avec une capuche de style Grogu. Qui savait qu’il serait littéralement dans la série quelques semaines plus tard ?





Les fans de Breaking Bad reverront-ils jamais Skinny Pete ?

Le personnage de Skinny Pete a joué un rôle essentiel dans l’intrigue de El Camino : Un Breaking Bad Film en 2019. De nombreux fans espéraient le voir également apparaître dans la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul, peut-être aux côtés de Badger de Matt Jones, mais les deux ne sont finalement pas apparus avant la fin de cette émission. L’avenir de la franchise n’est pas tout à fait clair, car Tu ferais mieux d’appeler SaulLes créateurs de se concentrent désormais sur des projets séparés sans prévoir de développer d’autres retombées dans ce monde. Mais il y a eu suffisamment de demandes de la part des fans pour voir plus de Skinny Pete et Badger, et pour ce que ça vaut, Baker serait là pour revenir le cas échéant. Breaking Bad des émissions ou des films sont jamais réalisés.

« Il y a certainement beaucoup de gens qui demandent », a déclaré Baker à propos d’un spin-off potentiel axé sur Skinny Pete et Badger, via eBaum’s World. « Je fais confiance à Vince Gilligan et à cette équipe pour savoir ce qui est bien et ce qui fonctionnera, et s’ils ne veulent pas le forcer, je ne veux pas en faire partie. » Je serais heureux de reprendre ce rôle s’ils pouvaient trouver un moyen de lui donner un sens et de le faire fonctionner. Mais pas seulement pour l’argent, mais parce qu’ils pensent que c’est nécessaire, tu sais ? »

Il a ajouté : « J’adore le personnage, j’adore le rôle, c’est juste, vous savez, combien de temps encore puis-je jouer un jeune toxicomane, à ce stade et garder ce genre d’énergie ? Je serais heureux de le faire si ils l’ont toujours voulu, mais je ne sais pas s’ils le feraient. Je ne sais pas s’il y a une raison à cela.

Peut-être rejoindre Guerres des étoiles​​​​​​​ est la meilleure chose à faire. Vous pouvez diffuser Le Mandalorien sur Disney+.