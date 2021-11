La bande-annonce de Escape from Death Block 13 Red Band fait couler plus de sang avec Bronzi

Robert Bronzi est plus dangereux que jamais dans la nouvelle bande-annonce du groupe rouge pour Échapper à la mort Bloc 13. Un film d’action rétro des années 1970 décrit par le scénariste/réalisateur Gary Jones comme « enraciné dans les ciné-parcs » de l’époque, Échapper à la mort Bloc 13 stars Bronzi – que beaucoup ont décrit comme une « réincarnation » de Souhait de mort star Charles Bronson – dans son dernier film. Il est maintenant disponible pour regarder à la demande avec la sortie DVD à venir plus tard ce mois-ci, et vous pouvez consulter la bande-annonce du groupe rouge ci-dessous.

Le synopsis officiel de Échapper à la mort Bloc 13 « Après la mort de son frère, Mick Kovacs se rend en Amérique pour demander justice. Accusé de tentative de meurtre, il est envoyé au tristement célèbre pénitencier de Pleasant Hill où la survie est un combat quotidien. Chercher à se venger après avoir découvert la vérité derrière la mort de son frère. , la rage de Mick déclenche une émeute explosive alors qu’il s’échappe audacieusement. »

Alors que nous avons perdu Charles Bronson en 2003, ses fans pourront certainement profiter de Robert Bronzi qui rendrait essentiellement hommage en faisant des films similaires. Parfois, les téléspectateurs peuvent oublier qu’ils ne regardent pas Bronson en action. Nous avons déjà vu Bronzi le tuer dans des films comme Baiser de la mort, Crie au chaos, et Il était une fois à Deadwood, et ils rappellent tous certaines des plus grandes performances de Bronson.

Cette bande-annonce de bande rouge arrive peu de temps après le jour qui aurait été le 100e anniversaire de Bronson. Son héritage se perpétue en partie grâce au travail que Bronzi a fait à l’écran. En 2019, Bronzi nous a parlé de ce que c’est que de suivre Bronson, et il a dû préciser qu’il n’est pas, en fait, Charles Bronson lui-même, ou une sorte de version réincarnée.

« Je dois dire non, je ne suis pas sa réincarnation » Robert Bronzi mentionné. « Je suis son double. Je suis né avec ce visage, ce corps et ce talent. J’ai utilisé mon apparence à mon avantage tout au long de ma carrière de cascadeur et d’acteur. Je suis reconnaissant de la ressemblance avec Bronson et moi. Je suis très fier d’être son double. Charles Bronson a toujours été et sera toujours mon acteur préféré. »

Taquinant un avenir prolongé dans ce rôle, Bronzi a ajouté: « Je suis reconnaissant de la ressemblance que j’ai avec le grand Charles Bronson et tout ce que je fais pour ma part est un profond respect pour lui. J’adorerais faire le suite de Baiser de la mort, ce qui est très similaire au Souhait de mort films, ou d’avoir un rôle dans tout autre genre similaire de film de Bronson, mais cela ne dépend pas que de moi. »

Nicholas Turturro, Lawrence Hilton-Jacobs, Chris Hahn, Debbie Scaletta, Lyindaa Russell, Tim Lovelace, Beau Roberts, Justin Hawkins, David Greathouse, Richard Napoli, Leo McNamee, Mickey Scodova, Kenny H. Hendrix, Jacob Southwick, Jimmy Lee et Bryan Jones joue également dans Échapper à la mort Bloc 13. Le film est écrit et réalisé par Gary Jones (Boogeyman 3, Hache Géant).

Le film a été produit par Gary Jones et Philip R Garrett. Les producteurs exécutifs sont Gary Jones, Jeff Miller, Kathleen Jones, Ronnie D Lee. Les coproducteurs sont George J. Merino et Kurt Stimens. Les sociétés de production sont Mosquito Entertainment, Millman Productions et Ron Lee Productions.

Échapper à la mort Bloc 13 est disponible sur demande et sortira en DVD le 23 novembre, avec l’aimable autorisation d’Uncork’d Entertainment. La nouvelle bande-annonce nous vient d’October Coast.