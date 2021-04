« Luis Miguel, la série »: acteurs et personnages de la saison 2

La deuxième saison de « Luis Miguel, la série»Seront diffusés dimanche prochain, 18 avril sur Netflix, et les huit nouveaux épisodes montreront la rencontre du« Sol de México »avec sa fille Michelle Salas, qu’il n’a pas reconnue depuis de nombreuses années.

En outre, la santé du chanteur sera discutée, qui en 2018 a assuré dans une interview qu’il souffrait d’acouphènes, qui bourdonnent causés par l’exposition à des sons forts, et comment cela a affecté sa carrière.

Pour la deuxième tranche de « Luis Miguel, la série«Les acteurs reviendront Diego Boneta, César Bordón, Juan Pablo Zurita, Camila Sodi, entre autres, et ils seront rejoints par Macarena Achaga, Pablo Cruz Guerrero, Teresa Ruiz et Jade Ewen, mais qui est qui dans les nouveaux chapitres?

MACARENA ACHAGA COMME MICHELLE SALAS

L’actrice argentine Macarena Achaga sera chargée de jouer Michelle Salas, la fille de Luis Miguel et Stephanie Salas. La bande-annonce montre les retrouvailles du chanteur avec sa fille, qui se plaint: « Pourquoi ne m’avez-vous pas vu pendant 11 ans? »

Le même personnage, mais dans son stade plus jeune sera entre les mains de Valery Sais, qui est apparu dans des séries telles que « Desenfrenadas » et « Control Z ».

Macarena Achaga sera Michelle Salas, la fille de Luis Miguel, dans la deuxième saison de « Luis Miguel, la série » (Photo: Netflix)

FERNANDO GUALLAR COMME MAURICIO AMBROSI

Fernando Guallar jouera Mauricio Ambrosi, l’un des meilleurs amis du chanteur mexicain, qui a compté sur lui pendant les années les plus difficiles de sa vie. Ce personnage aura également un rôle important dans Bélier, une entreprise qui gérerait la course du Soleil.

Fernando Guallar jouera Mauricio Ambrosi dans la deuxième saison de « Luis Miguel: La Serie » (Photo: Instagram / Fernando Guallar)

AXEL LLUNAS COMME SERGIO BASTERI

Sergio Basteri est le frère cadet de Luis Miguel et dans la série Netflix, il sera joué par Axel Llunas. Apparemment, dans la bande-annonce, l’oncle Tito tentera de transformer le garçon en artiste en exploitant son talent musical.

Axel Llunas jouera Sergio Basteri dans la deuxième saison de « Luis Miguel: La Serie » (Photo: Instagram / Axel Llunas)

PABLO CRUZ GUERRERO COMME PATRICIO ROBLES

Patricio Robles, le personnage de Pablo Cruz Guerrero dans “Luis Miguel, la série», Cherchera à gagner la confiance du« Sol de México »pour devenir son représentant et prendre la place d’Hugo López. Dans une interview accordée à GQ, l’acteur mexicain a déclaré que son personnage était inspiré par deux personnes qui ont marqué la vie du chanteur. « C’est une base mais ce ne sera pas une bible parce que ce ne sera pas une personne spécifique que les gens vont identifier. »

Patricio Robles est l’un des nouveaux personnages qui apparaîtra dans la deuxième saison de « Luis Miguel: la série ». (Photo: Netflix)

TERESA RUIZ COMME AZUCENA

Azucena est un personnage fictif créé spécialement pour la série qui aura une relation étroite et fidèle avec Luis Miguel, malgré les ombres qui l’entourent. Elle est « la première femme vue dans la série, en qui Luis Miguel fait confiance, pour son audace, son intellect et son honnêteté », a déclaré l’actrice à GQ. «Pour moi, c’était très important de créer cela, car dans cette saison, nous voyons Luis Miguel dans une étape très sombre de sa vie, il est entouré de gens qui le trahissent, qui veulent quelque chose de lui et qui l’utilisent ou le voient comme un objet ».

Teresa Ruiz a déjà participé à « Narcos » (Photo: Netflix)

CANNE JUAN IGNACIO COMME JOSÉ PÉREZ

Juan Ignacio Cane participera à la deuxième saison « Luis Miguel, la sérieComme José Pérez, l’un des assistants les plus proches du chanteur dans sa scène la plus réussie en tant qu’artiste. Ce personnage sera impliqué dans le combat qui provoque la distance entre le «Sol» et El Burro Van Rankin.

Juan Ignacio Cane participera à la deuxième saison « Luis Miguel, la série » en tant que José Pérez (Photo: Netflix)

JADE EWEN COMME MARIAH CAREY

Jade Ewen jouera Mariah Carey, l’une des femmes les plus importantes de la vie de Luis Miguel.