Saweetie répond aux rumeurs de tricherie de Quavo: « Fake News »

Saweetie a répondu aux rumeurs de tricherie de Quavo avec Reginae Carter.

Saweetie a répondu aux rumeurs selon lesquelles Quavo l'avait trompée avec la fille de Lil Wayne, Reginae Carter, qualifiant les allégations de «fausses nouvelles» sur Twitter. « Arrêtez de diffuser ces fausses nouvelles avant que vous n'ayez des ennuis avec Quavo parce que je ne joue pas cette merde », a écrit le rappeur. Les rumeurs ont été déclenchées par le comédien Gerald Huston qui a demandé à Quavo sur Instagram de faire des commentaires en direct « Tu baises toujours des colormènes? » La question est venue pendant l'épopée de Jeezy et Gucci Mane Verzuz épreuve de force. Huston n'a pas clarifié ses commentaires depuis que l'histoire a explosé sur les réseaux sociaux. «Les gars… ne courons pas avec une histoire qui a été faite dans une zone de commentaires VS par quelqu'un que je ne connais même pas», a déclaré Reginae Carter sur Twitter après la propagation des rumeurs. « C'est vraiment malade de voir à quel point les gens misérables peuvent être de très fausses nouvelles. » Quavo a également nié les rumeurs, bien qu'il ait depuis supprimé le tweet. « Homme fou d'Internet. Pas fille de Weezy non! » il a écrit. Après avoir nié les rumeurs, Quavo a décidé de jouer à Call of Duty avec ses partisans, tweetant « COD AFTER DARK TOURNAMENT RIGHT NOW JOIN PS5 cross-play ». Quavo a été l'un des rares rappeurs à recevoir une Playstation 5 tôt, malgré une pénurie de stock pour la console très recherchée.