Le redémarrage d’iCarly n’est même pas encore sorti et il nous a déjà béni avec un nouveau mème Miranda Cosgrove.

Miranda Cosgrove donne officiellement aux fans tout ce qu’ils veulent dans le iCarly redémarrer. Elle a recréé son mème « intéressant ».

Dès que Paramount+ a annoncé qu’ils allaient relancer iCarly, les fans étaient à la fois excités et sceptiques de voir si la série pouvait être à la hauteur de la série originale. Miranda Cosgrove (Carly), Nathan Kress (Freddie) et Jerry Trainor (Spencer) sont tous de retour, mais Jennette McCurdy (Sam) a décidé de ne pas revenir après avoir révélé qu’elle avait définitivement arrêté de jouer.

Les fans n’ont pas à s’inquiéter cependant. Non seulement le nouveau spectacle est tout aussi génial, mais le générique d’ouverture comprend un gag emblématique.

Miranda Cosgrove recrée un mème « intéressant » emblématique dans le redémarrage d’iCarly. Image : Paramount+, Nickelodeon

Hier (12 juin), Paramount+ a dévoilé le nouveau iCarly le montage du générique d’ouverture de la chanson thème et les fans ont rapidement remarqué que Miranda Cosgrove avait recréé son mème « intéressant » hilarant lorsqu’elle jouait Megan dans Drake et Josh avant de rejoindre le casting de iCarly. Toute adulte, on peut voir Miranda jouer devant un ordinateur avec son expression infâme.

Si ce n’était pas assez incroyable, iCarly a également publié la bande-annonce du redémarrage la semaine dernière (1er juin) et de nombreux personnages bien-aimés sont de retour. Nevel (Reed Alexander), Nora (Danielle Morrow), le principal Franklin (Tim Russ) et Mme Benson (Mary Scheer) apparaîtront tous dans le renouveau aux côtés des nouveaux acteurs Harper (Laci Mosely) et Millicent (Jaidyn Triplette).

Le premier épisode de la nouvelle iCarly fait ses débuts sur Paramount+ le 17 juin. Rendez-vous la semaine prochaine !

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous excité pour le redémarrage?

