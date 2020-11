Deadpool 3: le prochain film Marvel trouve des scénaristes

Bien que Deadpool 2 a frappé le box-office international avec succès en 2018, plus tard, il est devenu assez calme à propos d’un poursuite possible. En plus de cela, il y avait une certaine incertitude car il n’était pas clair comment Disney et Marvel Studios géreraient le personnage dans leur MCU.

Un récemment publié Message exclusif Le magazine de l’industrie, généralement très fiable, Deadline met désormais en lumière l’obscurité. Selon ledit message rythme le travail sur la troisième aventure solo de l’anti-héros effronté Devant.

Ryan Reynolds revient dans Deadpool 3 – tout aussi brutal qu’avant

Le site a appris plus précisément de ses sources que Lizzie Molyneux-Loeglin et Wendy Molyneux écrira le script pour « Deadpool 3 ». Tous deux travaillent sur la série de dessins animés depuis des années « Bob’s Burgers » et donc avoir de l’expérience avec l’humour brutal. Les conversations avec les scénaristes duraient depuis quelques mois, mais maintenant elles donnaient Ryan Reynolds et Marvel font confiance au duo.

En parlant de Ryan Reynolds: selon Deadline, l’acteur prend le relais encore le rôle principal du mercenaire à la grande gueule. Le film est actuellement censé être dans un stade précoce de développement mais avec les sœurs Molyneux signées, la production Marvel en fait définitivement un grand pas en avant.

en outre devraitque l’adaptation de Marvel, tout comme les deux prédécesseurs, devrait obtenir une note R. En conséquence, Deadpool est susceptible de maudire lourdement même sous Disney et de disséquer sanglamment ses adversaires. De plus, retourne probablement David Leitch (« Deadpool 2 ») pas en tant que réalisateur retour. Il n’est pas exclu, mais comme il n’a pas participé à la recherche d’un auteur, un Revenir aussi improbable.

Les fans de l’anti-héros Marvel peuvent espérer que le personnage sera également parmi Disney pareillement brutal Le grand écran est autorisé à bouger comme avant sous la 20th Century Fox. Cela montre également que Star Ryan Reynolds, comme dans les prédécesseurs dire créatif semble avoir et assez étroitement avec Le cerveau du MCU Kevin Feige coopère. Cependant, « Deadpool 3 » n’a pas encore de date de début.

