10 mèmes qui représentent avec précision BTS sur les K-Charts en ce moment

Après BTSla sortie officielle de leur nouvel album ÊTRE, ils ont repris les charts musicaux. Ils ont également fait un all-kill sur le iTunes Song Chart américain avec chaque piste de leur nouvel album occupant les places 1-8 sur le graphique.

«BE» et «Life Goes On» restent tous deux n ° 1 pour une deuxième journée consécutive sur iTunes mondial, avec toutes les pistes BE toujours en tête! pic.twitter.com/aiscHL5OO2 – K-Charts & Translations⁷ (@charts_k) 21 novembre 2020

«Dynamite» et «Life Goes On» vont littéralement s’affronter pour la première place des charts, mais en fin de compte, c’est juste une bataille entre BTS et BTS.

Voici quelques mèmes amusants qui décrivent avec précision à quoi ressemblent les chansons de BTS sur les charts en ce moment.

1. Allez, littéralement

2. Reliable

3. En fin de compte, tout est BTS

M’a rappelé ça pic.twitter.com/ABMeuXmfQv – Maryam ⁷ 🇮🇶 SUIVRE LA LIMITE (@ Maryam2121meme) 20 novembre 2020

4. «Le jour du printemps» dit que la reine est arrivée

pic.twitter.com/tnSrCjgWWN – ᴮᴱ_⁷Aici ア イ シ ー 🦋ً (@ Myvante7) 20 novembre 2020

5. Sortez du chemin

Ensuite, regardez la reine faire son chemin à nouveau pic.twitter.com/Oryt4OQ6hr – ᴮᴱMELCHIE⁷ | EN DIRECT (@ 2trix_paruler) 20 novembre 2020

6. je viens

7. Bienvenue, mon enfant

8. Calmez-vous mesdames

En attendant le printemps pic.twitter.com/lbVVznqd8v – Toon⁷ (@sugasstoon) 21 novembre 2020

9. Eh bien, qui avons-nous ici

jour de printemps qui fait son chemin: pic.twitter.com/Zca23ZHJgt – Tessa⁷ᴮᴱ (@gukkspillow) 20 novembre 2020

10. «Spring Day» sur les nouveaux candidats