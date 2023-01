Liste des acteurs et personnages de « Against the ropes »: qui est qui dans la série mexicaine Netflix

Créé par Carolina Rivera, « Contra las cuerdas » est un série mexicaine Netflix qui raconte l’histoire d’Ángela, une femme qui, après avoir été libérée de prison, tente de regagner le respect et l’affection de sa fille passionnée de catch en créant un mystérieux personnage pour entrer sur le ring, la Black Bride.

Dans la fiction qui sera présentée en première le 25 janvier 2023 sur la populaire plateforme de streaming, Rivera promet de parler de la rédemption d’une mère ; Abordant des questions importantes telles que la maternité, le travail et la lutte des femmes.

« contre les cordes” a un casting principal composé de Caraly Sánchez, Scarlet Gruber, Carmen Ramos, Alisson Santiago, Michelle Rodríguez, Giovanna Zacarías, Cuauhtli Jiménez et María Balam. Mais qui est qui dans le nouveau série mexicaine Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « CONTRE LA CORDE »

1. Caraly Sanchez comme Angela

Caraly Sánchez, l’actrice mexicaine qui a déjà travaillé dans la production latino de Netflix « Nous sommes » et dans les séries « Un ennemi étrange », « Trois miracles » et « Coyote », elle joue Ángela ; une mère qui se joint à la lutte pour gagner l’affection de sa fille.

« La lutte est emblématique, elle fait partie de l’histoire et de la culture de notre pays. La lutte féminine, encore à notre époque, est à la traîne et les lutteurs masculins continuent d’être mieux payés», a-t-il déclaré dans une interview accordée à Super combats.

2. Scarlet Gruber comme caramel

Scarlet Gruber, qui a déjà participé à des feuilletons tels que « Aurora », « Passionate Heart », « Land of Kings », « El Chema », « Sans tes yeux », « Médicos, línea de vida », « Quererlo todo » et « S’ils nous quittent », est chargé de donner vie à Dulce Caramelo dans « contre les cordes”.

3. Michelle Rodriguez comme Josefina

La comédienne et actrice Michelle Rodríguez, connue pour jouer le personnage de Toña dans la série télévisée « 40 y 20 », et pour avoir présenté son histoire avec Esmeralda Soto dans « La flor más bella », joue Josefina dans la nouvelle série de Netflix.

4. Giovanna Zacarias comme refuge

Giovanna Zacarías, qui est apparue dans des productions telles que « The Legend of Zorro », « On the Road » et « The Game of Keys », une série Amazon Prime Video avec Maite Perroni, assume le rôle de Refugio.

5. Maria Balam comme Malena

Dans « contre les cordes», María Balam, connue pour « La déesse de l’asphalte » et « Le jeu des clés », est chargée d’interpréter Malena.

6. Valentina Buzzurro comme Lucia

Valentina Buzzurro, actrice italienne basée au Mexique qui a participé à « El Señor de los Cielos », « Luis Miguel : la série », « Les péchés de Bárbara », « La candidate », « Surmonter le chagrin », « La fille qui nettoie » , « Vencer el pasado » et « El rey Vicente Fernández », donne vie à Lucía.