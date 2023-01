Saviez-vous qu’il était dans « Game of Thrones » ? Qui est Bella Ramsey, l’actrice qui interprète Ellie dans « The Last of Us »

Bella Ramsey est la nouvelle star de HBO Max en 2023 en jouant dans « Le dernier d’entre nous » près de Pierre Pascal. L’actrice britannique incarne Ellie, une jeune femme qui est la clé pour sauver l’humanité de l’apocalypse. Joel, le personnage de la star de « The Mandalorian », sera chargé de prendre soin d’elle au milieu d’un monde terrifiant. La série, basée sur le célèbre jeu vidéo du même nom, est l’une des grandes nouveautés de la saison.

Quand est la première de « The Last of Us » ? La production télévisuelle présente son premier chapitre le dimanche 15 janvier à 20 h Ici, vous pouvez en savoir plus sur le lancement de la fiction tant attendue à l’échelle internationale.

Concernant l’intrigue, nous avons dit que Ellie est le dernier espoir du monde. Joël doit donc la protéger car la création du vaccin qui stoppe la fin de l’existence de l’être humain dépend d’elle. La mission du passeur est de l’empêcher de mourir.

Ramsey a déclaré au Hollywood Reporter qu’à un moment donné, accepter le rôle d’Ellie était quelque chose de si naturel, car je sentais le personnage très proche, comme s’il l’avait déjà intériorisé. En savoir plus sur les talentueux actricede sa biographie à sa carrière dans son jeune âge.

Bella Ramsey et Pedro Pascal faisant la promotion de la nouvelle série HBO (Photo : Bella Ramsey / Instagram)

QUI EST BELLA RAMSEY, L’ACTRICE D’ELLIE DANS « THE LAST OF US » ?

Quel âge avez-vous?

Bella Ramsey a 20 ans le 30 septembre 2023. La jeune actrice est née à Nottingham, Angleterre. Il a étudié en ligne à InterHigh School. Son apprentissage particulier est dû, avant tout, au fait qu’il a commencé à travailler dans la comédie dès son plus jeune âge.

Comment a été votre parcours ?

Ramsey a agi dès l’âge de 4 ans, mais de façon amateur, tout en apprenant davantage sur le métier. Il s’est arrêté au Loughborough de Stagecoach Theatre Arts et a suivi des ateliers à Television Workshop. Ensuite, il a poursuivi des rôles à la télévision et a décroché une grande pause dans « Jeu des trônes ».

L’artiste a donné vie à Lyanna Mormont dans la série à succès « Game of Thrones » de HBO Max. La jeune femme a maintenu son caractère durant les trois dernières saisons de la production télévisuelle et, depuis, sa carrière n’a cessé de décoller. Plus tard, il a eu des rôles dans « Future-Worm! », « The Worst Witch », « Requiem », « Hilda », entre autres. De la même manière, il s’est développé au cinéma avec des films comme « Judy »« Two for Joy » et « Catherine Called Birdy ».

Bella Ramsey dans « Game of Thrones » (Photo : HBO)

Comment est votre facette en tant que chanteur ?

Bella s’est également démarquée par son talent de chanteur et compositeur. L’artiste a écrit et interprété la chanson « La vie d’Hilda » pour le spectacle « Hilda » et « Birdy Song » du film Catherine dite Birdy respectivement en 2020 et 2022.

Vous avez failli refuser le rôle d’Ellie ?

Bella Ramsey a déclaré au Hollywood Reporter qu’il avait failli refuser le rôle de Ellie de « Le dernier d’entre nous » parce qu’elle n’était pas sûre d’accepter la célébrité qui allait lui arriver en raison de la popularité du jeu vidéo éponyme et de la possibilité de jouer dans un Série HBO. Son profil bas lui a presque fait abandonner le personnage, mais il a fini par accepter l’opportunité.

Bella Ramsey et Pedro Pascal dans une scène de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Que publiez-vous sur vos réseaux sociaux ?

Bella Ramsey Il a un compte officiel sur Instagram où il a plus det 734 mille abonnés (ceux susceptibles d’augmenter en janvier 2023) et poste souvent des photos et des vidéos de son travail devant les caméras. Mais tout n’est pas projet et actualité sur ses réseaux, mais il partage aussi des coulisses drôles et quelques moments de son quotidien.

DONNÉES PERSONNELLES DE BELLA RAMSEY

Nom complet: Isabelle May Ramsey

Isabelle May Ramsey Jour de naissance: 30 septembre 2023

30 septembre 2023 Lieu de naissance: Angleterre

Angleterre Centre d’études: Interlycée

Interlycée Pancarte: Broyer

Broyer Hauteur: 1.58m

1.58m Instagram : @bellaramsey

PHOTOS DE BELLA RAMSEY SUR INSTAGRAM

Bella sur le tournage d’une production (Photo : Bella Ramsey / Instagram)

Bella tenant un chiot (Photo : Bella Ramsey/Instagram)