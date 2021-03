Comment lire des nombres et des codes sur une carte mémoire: types, signification et plus

Apprenez à lire entièrement les cartes mémoire que vous utilisez avec ce guide dans lequel nous expliquons la signification de tous les numéros et codes qu’elles ont.

Les cartes mémoire sont ces petits accessoires utilisés pour étendre le stockage des appareils technologiques comme les téléphones portables, les appareils photo ou les caméras vidéo.

Ils ont commencé comme un accessoire de luxe, mais leur prix a été considérablement réduit et ils sont désormais accessibles à tout utilisateur. Sans aller plus loin, il est fort probable que vous avez également une carte mémoire à la maison. Savez-vous quelles sont ses principales caractéristiques?

Peut-être avez-vous des cartes mémoire que vous n’avez pas utilisées depuis longtemps et pour lesquelles vous manquez d’informations. Vous ne savez pas quelle capacité ils ont, quelle est sa vitesse de lecture ou simplement de quel type de carte mémoire il s’agit. Si tel est le cas, ne vous inquiétez pas, car avec ce guide, vous apprendrez à lire les chiffres et les codes sur votre carte mémoire pour connaître pleinement toutes ses caractéristiques.

Comment lire les chiffres et les codes d’une carte mémoire

Si vous analysez bien votre carte mémoire, vous trouverez différents termes difficiles à déchiffrer. En prenant comme exemple le modèle de l’image ci-dessus, nous voyons qu’il dit ce qui suit: SanDisk Extreme, 128 Go, microSD, XC, V30, A2 … Qu’est-ce-que tout cela veut dire?

C’est simple, chacun de ces termes fait référence aux principales caractéristiques de votre carte, dont nous parlerons une à une ci-dessous.

Fabricant

Un des termes qui apparaît mis en évidence plus fortement sur la carte est le nom du fabricant de la carte. Dans notre exemple, la marque est SanDisk, bien que les cartes mémoire puissent provenir d’autres marques telles que Kingston, Trascend ou Samsung.

Types de cartes

Un autre terme que vous trouverez sûrement vous informe sur le type de carte mémoire dont vous disposez. En résumé, la carte peut être de deux types: Compact Flash et SD (Secure Digital).

D’une part, les cartes Compact Flash peuvent être Type I ou Type II. D’autre part, les cartes mémoire SD peuvent être simplement SD, microSD ou MiniSD, qui n’a pas eu beaucoup de succès sur le marché. Si vous regardez votre carte, vous verrez qu’elle dit Compact Flash, SD ou microSD, comme c’est le cas avec le modèle que nous avons pris en exemple.

Capacité mémoire

Le nombre qui fait référence à la capacité de la carte est également très important. Nous pourrions dire que c’est la plus pertinente de toutes, car lorsque nous utilisons ces cartes, ce qui compte principalement pour nous, c’est la mémoire que nous allons ajouter à l’appareil dans lequel nous allons l’utiliser.

La capacité mémoire d’une carte est représentée en gigaoctets et peut être très variée: 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go … Évidemment, plus la carte a de capacité, plus elle sera chère.

Les cartes SD représentent également leur capacité en utilisant les termes SC, HC et XC, ce qui signifie ce qui suit:

SC: Capacité standard, jusqu’à 2 Go de mémoire.

HC: haute capacité, jusqu’à 32 Go de mémoire.

XC: capacité étendue, jusqu’à 2 To de stockage.

Vitesse de lecture et d’écriture

Un autre des codes que vous verrez sur votre carte mémoire est celui qui fait référence à la vitesse d’écriture, également l’une des caractéristiques à laquelle vous devez accorder le plus d’importance lors de l’achat d’un nouveau modèle. Il s’agit de la vitesse à laquelle la carte peut stocker les informations. Plus cette vitesse est élevée, plus vous pouvez enregistrer d’informations en moins de temps.

Sur certaines cartes, vous trouverez directement la vitesse d’écriture, par exemple 50 Mo / s. Ce chiffre se réfère à la vitesse maximale que la carte peut atteindre, mais pas à la vitesse dite « minimum maintenue », qui se traduit généralement sous la forme de codes différents selon le type de carte.

Tout d’abord, il faut mentionner que les cartes Compact Flash utilisent une terminologie Accès mémoire ultra direct (UDMA), qui varie de 0 (16,7 Mo / s) à 7 (167 Mo / s).

D’autre part, dans les cartes mémoire SD, vous devrez vous occuper de la concept « Classe » pour savoir quelle est votre vitesse d’écriture, plus prendre en compte le bus -Système de transfert de données-. Les différentes classes d’une carte SD sont les suivantes:

Classe 2 (C2): Vitesse d’écriture minimale de 2 Mo / s.

Vitesse d’écriture minimale de 2 Mo / s. Classe 4 (C4): Vitesse d’écriture minimale de 4 Mo / s.

Vitesse d’écriture minimale de 4 Mo / s. Classe 6 (C6): vitesse d’écriture minimale de 6 Mo / s.

vitesse d’écriture minimale de 6 Mo / s. Classe 10 (C10): vitesse d’écriture minimale de 10 Mo / s.

Ces vitesses étaient insuffisantes pour les cartes SD, de sorte que Norme UHS (Ultra High Speed) Classe I et II, résultant en des cartes UHS-I, UHS-I II, SDHC I, SDHC II, SDXC I et SDXC II. Si nous regardons la carte SanDisk que nous avons choisie comme exemple, nous pouvons voir qu’il s’agit de SDXC I.

De plus, ces types de cartes utilisent un autre terme pour indiquer leur vitesse d’écriture minimale maintenue. Ils peuvent être les suivants:

Classe I ultra haute vitesse (U1): Vitesse d’écriture minimale de 10 Mo / s, mais meilleur système de transfert de données que la classe 10.

Vitesse d’écriture minimale de 10 Mo / s, mais meilleur système de transfert de données que la classe 10. Classe ultra haute vitesse 3 (U3): vitesse d’écriture minimale de 30 Mo / s.

Si vous regardez attentivement l’exemple de modèle dans ce guide, vous verrez que le code «V30» apparaît également, savez-vous à quoi il fait référence? Eh bien, ce terme est lié à la vitesse de la vidéo, vous êtes donc particulièrement intéressé si vous utilisez la carte mémoire sur les caméscopes. Vous pouvez trouver les codes suivants:

Classe V6: Enregistrement vidéo en résolution HD à 72p.

Enregistrement vidéo en résolution HD à 72p. Classe V10: enregistrement vidéo en résolution Full HD à 1080p ou moins.

enregistrement vidéo en résolution Full HD à 1080p ou moins. Classe V30: enregistrement vidéo en résolution 4K à 24 ou 30 ips.

enregistrement vidéo en résolution 4K à 24 ou 30 ips. Classe V60: enregistrement vidéo en résolution 4K à 60 ou 120 ips.

enregistrement vidéo en résolution 4K à 60 ou 120 ips. Classe V90: Enregistrement vidéo en résolution 8K à 60 ou 120 fps.

Il est également important de savoir que sur certaines cartes mémoire la vitesse de lecture est indiquée du même, qui est représenté avec des codes tels que «X300», «x600» ou «x1000». Plus le montant est élevé, plus la vitesse de lecture de votre carte est rapide.

Compatibilité avec l’installation d’applications

Depuis Android 6, les utilisateurs ont la possibilité d’installer des applications directement sur les cartes microSD insérées dans les mobiles. Cependant, ce n’était pas la meilleure option possible, car la plupart des microSD n’étaient pas conçues pour cette fonction et affectant les performances du terminal.

Pour cette raison, en août 2019, les premières cartes mémoire microSD A1 et A2 de classe sont arrivées sur le marché, créées spécifiquement pour que les utilisateurs d’Android puissent installer des applications directement sur eux sans affecter les performances du téléphone.

Les cartes de classe A1 et A2 prennent en charge des vitesses de lecture et d’écriture élevées, avec le vitesse minimale soutenue des deux 10 Mo / s. Par conséquent, si vous prévoyez d’utiliser une carte microSD dans votre mobile, assurez-vous qu’elle a cette spécification.

Enfin, un autre aspect à prendre en compte avant d’acheter une carte mémoire est sa résistance et sa durabilité. Ces données ne sont pas reflétées sur la carte elle-même en tant que telle, donc si vous en avez une chez vous et que vous souhaitez connaître son niveau de résistance, vous devez vous rendre en ligne pour connaître les informations proposées par le fabricant à cet égard.

Les marques testent souvent la durabilité de leurs cartes en les testant dans les conditions les plus difficiles. Par exemple, dans le cas de notre exemple, SanDisk précise qu’il résiste à températures élevées, eau, rayons X et chocs.

De cette façon, vous saurez que vous pouvez utiliser la carte mémoire en continu sans craindre que s’endommager facilement et perdre des données qu’il stocke.

Jusqu’à présent, notre guide sur la signification des chiffres et des codes qui composent une carte mémoire. Vous avez déjà vu qu’au début, ils ressemblent à une série de termes absurdes, mais avec un peu de théorie, ils vous aident à connaître facilement les fonctionnalités les plus importantes depuis votre carte mémoire.

